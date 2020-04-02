【新冠肺炎】孫慧雪盡責任接受隔離 不能親見2歲多兒子哭成淚人：很掛念你
TVB藝員李君妍的同住家姐確診新冠肺炎，曾與李君妍拍攝節目《姊妹淘》的孫慧雪十分擔心，因而自發性入住酒店自我隔離14天。
孫慧雪的首個快速測試在昨日（4月1日）有結果，測出呈陰性，但身為人母的她家不敢鬆懈，繼續自我隔離。
而孫慧雪與2歲多兒子Riley只能透過視像通話見面，母子都哭成淚人。
孫慧雪於社交平台貼出首個快速測試結果，呈陰性的她未有鬆一口氣，她寫道：
第一個快速測試呈陰性，算係一個好消息，
雖然而家太快測並未準確，所以為咗大家安全，我會繼續自我隔離，並進一步做唾液檢測，
好多謝關心我嘅朋友們，我嘅好朋友們甚至話要嚟攞物資俾我，話佢哋唔驚，我當然無俾佢地咁做啦！
我真係好多人𡃶呀！
我ok呀！想話你哋知唔駛擔心我呀！
雪雪在老公幫忙下，自發性到酒店自我隔離14天，並依靠老公為她運送日常用品及測試用品，再由醫生透過視像通話教導她如何做測試，再運送至化驗所進行化驗。
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雪雪表示事出突然，從沒想過前天（31日）出門後便需要與家人暫別14天，就連睡覺也很不習慣。
愛子如命的雪雪只能透過視像通話與2歲多的兒子Riley見面，甫一看見Riley便十分心痛。
「我跟他視像通話時看見他在哭，身為媽媽的我因沒法抱住他也忍不住哭，希望能盡快完結。」她又指身邊有很多愛錫她的朋友，並感激大家對她的關心。
她日前上載了母子合照，並謂：「BB，媽媽真係好掛住你呀！」相信雪雪在這14天定必很想念兒子。
撰文 : TOPick柴犬出動