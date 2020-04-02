【新冠肺炎】食衞局為昨日公布停業措施惹混亂致歉　稱會檢視訊息發布改善空間

▲ 陳偉基在港台節目先就造成訊息混亂向公眾致歉。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，政府昨午（1日）3時刊憲，宣布美容院、卡拉OK等6項處所關閉14日，其後則補充指只有卡拉OK、夜總會、麻雀館須關閉。食物及衞生局副秘書長陳偉基就未能即時向公眾解釋及公布當局指示所引起的混亂致歉，又指政府會檢視訊息發布上可否改善。

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陳偉基今早（日）在港台節目先就造成訊息混亂向公眾致歉，他希望公眾諒解疫情緊急，需短時間日內採取果斷措施，承認措施來得「好快好急」，今而次修訂程序與指示幾乎同時發生，因此未有充分時間解釋，會檢視如何在發布訊息上做好。

他又指，修例生效後，已經有部門巡查卡拉OK，未發現有違規情況，而昨日（1日）法例生效得較急，違規會先勸喻，以容許營辦者要有充分時間去理解，但當熟習後執法人員便會按照規例執法。

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有美容院職員昨日確診，被問到為何不將美容院等都暫停營業，陳偉基表示，如有需要可進一步規管，當局要視乎疫情發展，亦要作平衡，他指雖然美容院顧客未必能戴口罩，但服務提供者仍可佩戴。

責任編輯：陳子謙