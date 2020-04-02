【竹東少女命案】台14歲少女遭5人輪姦焚屍　纏訟5年主犯「有教化可能」兩逃死刑

▲ 台灣少女姦殺案主犯兩逃死刑。

台灣新竹縣在2015年發生駭人的少女姦殺、焚屍命案，35歲主謀林春雄因不滿女友遭14歲少女羞辱，竟與4名共犯把少女綁架，在公園痛打輪姦後，再燒屍企圖滅證。事件曝光後，林春雄曾兩度被判死刑，但最高法院撤銷判決發回重審，三審認為林和共犯不是犯情節最重大之罪，且有教化可能性，去年12 月判5人無期徒刑，最高法院近日亦維持三審判決，判處林春雄終身監禁。

事發於2015年，14歲的邱姓少女遭林春雄、其女友黃曉雲及另外3人，把邱女從網吧押走，性侵並虐打對方至死，最後在河邊焚屍。

少女多次求饒

事件曝光後，檢方起訴5人且全求處死刑，地方法院一審時，5人均處無期徒刑。法官認為，5名疑犯在施暴過程中無視少女多次求饒，甚至輪流性侵，事後還遺棄、焚屍掩飾罪行，不過手段與直接故意殺人有別，

台大醫院鑑定後認為，仍有教化可能 ，尚難認全無施以一般教化可能性，而均需永久隔絕社會之必要。

二審改依傷害致死、強制性交等罪判林春雄無期徒刑，其餘改判20年至無期徒刑不等。

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有教化可能逃過死刑

全案經上訴，高等法院一審時認為，林春雄等人惡性重大、不可輕饒，主謀林春雄無法令人感受到絲毫悔悟之心，改判死刑。高等法院二審認為，林春雄等人5人虐殺少女手段已達極致，是比一刀斃命更殘忍的凌遲致死，另考量林春雄毫無悔悟之心，判處主嫌林春雄死刑。

高院去年12月三審認為，林春雄等人是在圍毆少女時，將原本的傷害犯意提升為殺人犯意，並非一審認定的是在少女昏倒後才萌生殺意，難以認定5人犯「情節最重大之罪」，依公政公約規定不得判死刑，林春雄等5人經台大醫院鑑定，認為有教化可能性，因此全部處以無期徒刑，林春雄聽見宣判後在庭上向法官點頭致謝。事後，檢方和被告均上訴，不過近日最高法院宣布維持三審判決。

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責任編輯：王明芳