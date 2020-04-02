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【竹東少女命案】不滿女友被14歲少女羞辱　惡男帶人輪姦焚屍：你想被姦還是被打死？

親子 13:04 2020/04/02

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

主犯林春雄兩逃死刑，被判無期徒刑。（影片截圖）

台灣新竹縣2015年發生駭人的少女姦殺、焚屍命案，35歲主謀林春雄兩度逃過死刑，近日最高法院判處終身監禁，其餘4名共犯亦是無期徒刑。

事發於2015年5月，當時讀初中、患有輕度智障的14歲邱姓少女，在網吧與林春雄的黃姓女友發生爭執，林春雄知情後，帶著黃女、另外3男和兩名分別9歲和11歲女童，將邱女綁走，押到附近公園，用安全帽、扳手和石頭毆打她至渾身是血。

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姦殺少女後焚屍

隨後，林春雄逼問邱女想被性侵還是被打死，邱女選擇被性侵，3名男子就輪姦邱女。隨後，7人離開，兩名女童獨自回家，另外5人到卡拉OK歡唱，翌日發現邱女全身冰冷死亡，林春雄就拿汽油焚屍，企圖毀屍滅跡。

邱女父母發現女兒失蹤報案，警方在4日後尋回邱女遺體，並遁線逮捕5人。經法醫解剖，邱女頭蓋骨輕微骨折、皮下嚴重瘀血，全身多處腐爛長蛆。檢方最初要求判處5人死刑，經過5年訴訟後，近日最高法院宣判5人均處以無期徒刑。

判刑詳情，即睇【下一頁】

責任編輯：王明芳

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