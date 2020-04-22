【超市大搜查】1罐午餐肉含N種添加劑　加工肉含亞硝酸鹽可致胃癌大腸癌

▲ 1罐午餐肉含N種添加劑，加工肉含亞硝酸鹽可致胃癌大腸癌。

疫情期間，許多市民減少外出，留在家中煮食。午餐肉等罐頭食品是不少懶人的至愛，不過，午餐肉已被世界衛生組織納入1級致癌物，一罐更含有多種添加劑，其中亞硝酸鈉更可增加胃癌和大腸癌等風險。TOPick檢視市面上20多款的午餐肉，請來健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy），拆解箇中添加劑的功用及壞處。

常見添加劑背後功用

1.防腐劑

可抑制、減慢或遏止食物的發酵、發酸或其他變壞過程

常見例子：亞硝酸鈉（E250）

2.抗氧化劑（antioxidant）

可延遲、減慢或防止食物因氧化作用而變壞

常見例子：E300、E307、E316

3.增味劑

有提高食物的鮮味及有增味的作用

常見例子：E621

4.酸度調節劑（Acidity regulator）

改變或控制食物酸鹼度

常見例子：E450(i)、E450(iii)、E451(i)

5.乳化劑

一種界面活性劑，可幫助水溶性、脂溶性兩種物質更容易混合在一起

亞硝酸鹽可增患癌風險

當中有2種添加劑值得留意，包括亞硝酸鈉（E250）以及增味劑E621。

Amy指，亞硝酸鈉（E250，亞硝酸鹽的一種）用作抑制細菌滋生和保存肉食鮮嫩粉紅的顏色。亞硝酸鹽屬2A級致癌物，進入胃部後會轉化硝酸鹽，與胃部中的胺結合後產生致癌物亞硝胺，可增加胃癌和大腸癌等風險。

另外，俗稱的「味精」的增味劑E621，與鹽一樣含鈉，長期食用有機會變得「重口味」，繼而選擇鈉含量更高的食物，會增加高血壓風險。不過，Amy補充：

一般而言，獲准在本港使用的食物添加劑在法例列出的安全用量下使用，便可安全食用。而部分添加劑來自天然成分，例如酸度調節劑E300是維他命C，市民無需過於擔心。

留意午餐肉是否真材實料

市面上部分午餐肉混合了火腿和雞肉等肉類。Amy建議，挑選時最好留意成分表上豬肉的比例。有些進口的午餐肉會列明豬肉比例，比例愈高愈好，代表混入較少雜質如雜肉。如果有標明是「瘦豬肉」（Lean Pork）就更好，能減少總脂肪和飽和脂肪的攝取。

較健康的罐頭選擇

在家食飯難免會貪方便開罐頭，Amy表示，罐頭蔬菜例如三色豆、蕃茄蓉、蘑菇和罐頭豆等，都是較為健康的選擇，因為蔬菜在最新鮮和成熟時便採摘，製成罐頭，並以密封的方式保鮮，防止變壞和營養流失。

最重要是挑選無添加調味的罐頭蔬菜，如選購茄汁豆，應比較鈉含量，減少鈉質攝取。

另外，罐頭魚如蕃茄沙甸魚、鹽水浸吞拿魚等屬於深海魚，含豐富奧米加3脂肪酸，有助維持血管暢順，是優質的蛋白質來源。

一星期最多進食1-2次

Amy提醒，根據世衛指引，每天進食2片（50克）加工肉類，有機會增加致癌風險。加上午餐肉是高脂高鈉的食物，長期攝取過量脂肪和鈉質會增加心血管疾病的風險，過量鈉質亦會增加腎臟負荷。

建議一星期最多進食1-2次，每次不多於2塊。

Amy檢視了市面上20多款午餐肉，比較當中的脂肪及鈉含量，推介了幾款相對低脂的選擇，即看：【超市大搜查】午餐肉高鈉高脂可致高血壓 營養師推介3款相對低脂之選

責任編輯：沈佩珊