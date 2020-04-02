【新冠肺炎】李君妍深喉唾液測試有結果　為引來朋友及同事憂慮致歉

▲ 李君妍在最新的新冠肺炎測試中反應呈陰性。

TVB女藝人李君妍的胞姊確診患上新冠肺炎，由於李君妍當日（31日）仍有返回TVB錄影節目《姊妹淘》，令有份拍攝的眾人人心惶惶。李君妍與胞姊同住，屬於緊密接觸者，故已先後進行測試，而最新的深喉唾液化驗測試結果為陰性。

上月31日，李君妍透露胞姊不幸確診新冠肺炎，她當時已立即向公司滙報，及暫停工作。而她與媽媽亦到診所進行快速測試，另外又在廣華醫院進行肺部X光檢查，測試結果為陰性，肺部顯影亦屬正常。

▲ 李君妍在Instagram上報平安。（Instagram圖片）

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不過為謹慎起見，李君妍與媽媽再做了深喉唾液化驗，她今早在個人Instagram指測試的最新結果為陰性。

我已在隔離營，靜養中。 剛知道我的深喉唾液化驗，測試結果為陰性。 我會依照指引留在隔離營14天，努力保持身體健康。

李君妍現時已暫停所有工作，不過她曾在錄影節目《姊妹淘》時接觸多名藝人及工作人員，李君妍亦對引起身邊朋友及公司同事們憂慮致歉，並再次感謝大家關心，及祝大家身體健康，希望可早日返回工作崗位及回家。

據知李君妍除了錄影固定節目《姊妹淘》外，更要拍攝劇集《食腦喪B》(暫名)，現時都已暫停。

▲ 李君妍現時已暫停所有工作自我隔離中。（Instagram圖片）

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事發當日與李君妍一同錄影節目的孫慧雪，由於家中有2歲大的幼子，在未確定是否受到感染下決定自我隔離。

而為安全起見，孫慧雪亦已做快速測試，結果呈陰性，但仍需繼續隔離，並在3次測試後為陰性才會回家。