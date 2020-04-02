【無私的愛】確診感染新冠肺炎拒用呼吸機　比利時90歲婆婆重病離世：先救年輕人

▲ 比利時90歲婆婆拒絕用呼吸機，希望留給年輕病人，最終不幸辭世。

新冠肺炎全球大流行，疫情肆虐，確診個案持續增加。比利時一名90歲婆婆日前因染疫不幸辭世，在她入院接受治療期間，一度拒絕用呼吸機，向醫護表示，希望將呼吸機留給年輕病人使用。婆婆最終重病身亡，但她無私的精神感動不少網民。

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據《每日郵報》報道，比利時90歲婆婆Suzanne Hoylaerts出現食慾不振、呼吸急促症狀，其後確診染疫而在3月20日入院隔離治療，其後病情惡化，兩天後不幸辭世。在接受治療期間，醫生曾打算為她接駁呼吸機，但遭到她拒絕，她向醫生表示：

我不想使用呼吸機，把它留給年輕病人吧，我已度過一段美好人生。

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婆婆在22日因病情惡化離世，由於她在離世前需要被隔離治療，她的女兒Judith既無法見到母親臨終一面，亦無緣出席她的葬禮：

我不能跟她道別，甚至沒有機會出席她的葬禮。

Judith表示，她們全家也不明白媽媽為甚麼會接觸到病毒，因為媽媽生前一直安守家中，遵從家居隔離守則。婆婆離世的消息傳出後，大批網民在社交網絡上留言悼念她，盛讚她有著無私、美麗的靈魂。

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責任編輯：李迦善