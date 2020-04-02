【口罩供應】蘇寧4月2日下午4時網上開售　醫用三層成人口罩防疫套裝【附即減50元教學】

▲ 蘇寧今日（1日）將於網店開售一批防疫套裝。（圖片來源：蘇寧Facebook）

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張。蘇寧昨日（1日）在官方facebook宣布，今日（1日）將於網店開售一批防疫套裝，內含成人口罩、消毒濕紙巾、抗菌免洗搓手液及酒精消毒啫喱。

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蘇寧表示這批防疫套裝將於今日（1日）約下午4時開售 （實際開售時間或因上架情況有所延誤），大家記得下載「香港蘇寧」APP和留意 hksuning.com。

防疫套裝 售價：HK$316

1. BELAMER 醫用三層成人口罩50片裝（BFE 99% | 產地：中國）

2. 法國 Aseptonet 清潔消毒濕紙巾 100片裝

3. Hygienix 抗菌免洗搓手液 100ml

4. Onrecy 酒精消毒啫喱 30ml

購買連結：https://bit.ly/3bGlQ4P

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責任編輯：王芷瑩