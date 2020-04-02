【神鵰俠侶】最完美姑姑慶祝60歲生日　陳玉蓮誠心向善保養得宜

▲ 「小龍女」陳玉蓮60歲生日。

被公認為最經典「小龍女」演繹者的陳玉蓮，已淡出幕前專心慈善工作的她，仍不時更新個人社交平台，與粉絲保持聯繫‧。

日前陳玉蓮在其粉絲專頁上分享了一張慶祝60歲生日的照片，身旁還有她親筆提字。相中的她捧著蛋糕站在能飽覽維港的窗前，一身撲素裝束，向著鏡頭微笑。

▲ 陳玉蓮低頭微笑的模樣，少女味甚濃。（instagram圖片）

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陳玉蓮保養得宜

雖然已知屆60之齡，但不論身材還是樣貌，陳玉蓮依然保養得宜，說只得40歲也不為過。

照片中寫有她親筆提的字句：「但念無常，慎勿放逸，共勉之。」照片中的她氣質非凡，難怪當年能夠迷到不少粉絲，以及影帝級人馬周潤發、劉德華等人。

▲ 年輕時的陳玉蓮美貌出眾。（Facebook圖片）

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陳玉蓮擅長演古裝

陳玉蓮當年以17歲之齡報讀無綫藝員訓練班，憑其出眾的美貌與氣質，經常被派演古裝角色。

其代表作絕對是1983年改編自金庸小說的電視劇《神雕俠侶》，飾演小龍女的她被指與飾演楊過的劉德華是最佳螢幕情侶，更被原著金庸大讚她能夠完美演繹出小龍女的角色，陳玉蓮當年更被同劇的劉德華暗戀。

而陳玉蓮曾跟周潤發相戀5年，二人分手後更傳出周潤發為情自殺。

後來，陳玉蓮曾跟賭場高層陳超武結婚，惜婚姻維持僅八年便告吹，過後來見她公布戀情。

▲ 陳玉蓮與劉德華仍然是好朋友。（網上圖片）

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陳玉蓮息影專心慈善工作

於1990年決定全面息影後，相隔17年後的2007年，陳玉蓮曾短暫復出演出電視劇《原來愛上賊》及《名媛望族》等，在2012年後再度淡出。

此後，她專心慈善活動，以個人名義在內地做慈善工作，她曽表示走遍西藏、雲南、四川等內地山區照顧貧困兒童，跟志願人士組成義工隊，自行籌集資金，出錢出力在偏遠地區協助教育工作，也幫助窮困的臨終病人、智障兒童。

▲ 近年陳玉蓮致力內地山區探訪慈善活動。（Facebook圖片）

陳玉蓮曾透露當年青海地震後赴當地做義工時，領養了一名13歲女童，跟她回到廣州同住。

現時該女童已18歲，陳玉蓮視如女兒看待，會帶著她同去做慈善工作。

多年來陳玉蓮共助養了5名年齡由12至17歲女童，當中有些是孤兒、有些是家境有問題的孩子。