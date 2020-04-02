【社區播毒】無品大媽紙巾撳升降機按鈕　用完隨手扔落地

▲ 無品大媽紙巾撳升降機按鈕，一出𨋢隨手扔落地。

新冠肺炎疫情持續，人人自危，市民在出入公共場所時更為提心吊膽。近日有網民目擊一名自私大媽，將撳過升降機按鈕的紙巾隨意扔在地上，更理直氣壯表示「日日都有人掃地」，被大批網民鬧爆「自私」、「無公德心」。

有網民於在Facebook群組「柴灣人柴灣事」發佈一段影片，指周一（3月30日）早上近8時，在柴灣一個屋苑內，目擊一名戴上眼罩、口罩的大媽，用紙巾撳升降機按鈕，惟步出升降機後，隨手就將紙巾扔在地上。

網民於帖文表示，有出言指責該名大媽的行為，「大家住同一個屋苑唔好咁自私」，但對方卻理直氣壯回應「日日都有人掃地」，又投訴「出面個垃圾桶無咗」。網民補充，大媽並非初犯，之前已經見過2次，「今次又同lift，所以video錄低佢」，呼籲大媽的家人以及街坊「見到佢提點一下！」

片段發佈即引起熱議，許多網民批評大媽的行為「自私」、「無品」，留言指責「亂掉垃圾，有冇疫情都唔啱」、「做嘢唔諗原因後果，仲以為自己好醒，同同佢講又唔接受」、「自己全副武裝保護，垃圾就亂丟，害人終害己有無聽過」。

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責任編輯：羅嘉欣