【英國疫情】港留學生見證疫情下人間溫暖　英國婆婆向長者送飯互相守望

▲ 在英國的香港留學生Ingrid，見證英國鄰居婆婆送飯互助，傳播正能量。

新冠肺炎肆虐，全球緊急應對。早前，英國政府招募義工，原本名額是25萬，惟短短15小時，已有50萬人報名，在英國的香港留學生Ingrid，也是其中一位。Ingrid亦在疫境中的英國，看到當地人發揮互助精神。

Ingrid受訪說：「我是透過紅十字會報名的，因為我是其義工。雖然可能也有風險，但因為我一直有參加紅十字會及聖約翰救傷隊的義工服務，明白到醫護人員的辛苦，都想出一分力，而我相信英國人反應那麼熱烈，是因為很想幫人，但不知怎樣幫。」

就像她居住的地方Brighton，早前從新加坡開完會返回英國的「超級帶菌者」Mr Walsh，就是在Brighton確診。

Ingrid說，英國新冠肺炎未全面爆發前，Brighton市的確診個案是最多，但她發現不知那位鄰居拿出繪畫的工具——顏色筆、鉛筆、模具、面具，放在一張熒光的膠布上，然後放在樹下，並寫上歡迎隨便拿走，希望與大家一同分享。

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▲ 鄰居將繪畫工具放在樹下，並寫上「這些繪畫工具是免費的，希望與大家分享，拿你們所需要的吧！」（圖片被訪者提供）

此外，Ingrid的鄰居是一位五、六十的婆婆，名叫Jenny。自從疫情爆發以來，她每一天都為鄰居的伯伯煮飯。

那位伯伯說自從老婆走了後，已沒有人對她那麼好，不禁悲從中來。還說以前戰爭時，他和老婆曾煮飯給別人食，想不到老了會有回報。

▲ Jenny婆婆除了為鄰居伯伯預備意粉，還貼心地送上生果、朱古力餅及啤酒。（圖片被訪者提供）

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或許這就是pay it forward（將愛傳出去）吧！Ingrid說這位鄰居婆婆Jenny，一向很樂於助人。「剛認識Jenny時，她剛做完大手術，行動也有問題。我每天都陪她行，現在已可自己駕車出入了。」

Ingrid說婆婆經常載她出出入入，送她到學校，還會主動問陌生人：「你去哪裏啊？我去那個方向，車埋你。」

由於婆婆年紀大，都屬於高風險人士，因此，這兩周高峰期，Ingrid會主動幫婆婆買餸。「她早已察覺疫情的嚴重性，因此自製加入了薑、檸檬、紅菜頭的飲品，叫我過去飲，但實在太辣了。」

其實，Ingrid也很欣賞英國對醫護人士員的體恤。

譬如現在很多地方，醫護人員泊車是不用錢的；在Wales，更容許醫護人員免費搭地鐵。

而且，在英國有許多口罩供應商是只賣口罩給醫護人員，價錢也平，只需20港元一盒50個，普通人是買不到的。

記者：何小雲