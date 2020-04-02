【亡命小巴】司機突然意識模糊胡亂駕駛　小巴撞上石壆乘客經歷驚心動魄2分鐘

▲ 司機突然思識模糊胡亂駕駛，小巴撞上石壆，幸得英勇男乘客上前阻止。

近日網上流傳一段影片亡命小巴的影片，看似年事已高的小巴司機駕車時，懷疑老人痴呆發作，行錯路後問乘客「呢條咩路嚟㗎？」。期間又左搖右擺，於天橋上S字型行駛，更一度撞向石壆，幸得英勇男乘客上前阻止！

司機懷疑老人痴呆：呢條咩路嚟㗎？

有網民在Facebook群組「巴打絲打Facebook Club」上載影片，引來熱烈討論。片中可以看到，在相信是由上水開往屯門的小巴上，乘客發現路線有誤，質疑司機「去緊邊」，亦有多名乘客同時叫司機停車。目測年紀不小的司機未有理會，更懷疑老人痴呆發作，問乘客：

呢條咩路嚟㗎？

有乘客回答小巴由元朗去屯門，亦有乘客大叫：「你唔舒服唔好揸車呀嘛」。未幾，小巴開始公路上左搖右擺，駛上天橋後不停切線，更一度撞向左邊石壆！司機似乎未意識到危險，繼續揸車，但車上原本已情緒激動的乘客被嚇至大叫，更有女乘客痛哭。

險像環生近一分半鐘之後，有男乘客最終上前嘗試緊握軚盤，防止司機再胡亂駕駛。期間車門已經打開，另一男乘客嘗試指揮交通。惟影片最終未有交代結局，未知車上乘客情況如何。

網民：好彩男乘客夠淡定

不少網民認為事件非常恐佈，特別是撞上石壆的一下，認為如向下衝「分分鐘無命」，大讚英勇男乘客「好彩夠淡定」。有網民化身「鍵盤戰士」，批評片中的乘客不停大叫，但獲網民平反指事發突然，隨時會造成交通意外，生死關頭之下大叫屬正常反應。

有人認為司機明知自己身體狀況欠差，就應退休或做其他工作。但亦有人同情司機，認為他年事已高仍要外出工作，直言「香港好悲哀」。

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責任編輯：王俊賢