【口罩供應】理大研透明可重用防護面罩　料售50元首批三星期後面世

▲ 理大宣布研發出新款防護面罩。（理大提供）

疫情肆虐，理大今（2日）宣布研發出新款防護面罩，可全面遮蓋用者面部，有效防疫。面罩採用透明膠樽的PET物料制造，可清洗重用至少50次，零售價約40至50元一個。首批3萬個面罩已於深圳廠房投產，料3個星期後面世。

新面罩有3款，分別為「全民通用防護面罩」及「加強版保護面罩」，另有小童版。

▲ 新面罩有3款。（理大供圖）

▲ 「全民通用防護面罩」，料零售價約40至50元。（理大圖片）

▲ 加強版面罩可遮住額頭。（理大圖片）

▲ 面罩也有小童版，主要是額頭位置可按臉型調校面罩，供3至16歲人士使用。（理大圖片）

面罩理大工程學院院長兼三維打印技術中心實驗室總監文効忠與團隊設計，特點是全面遮蓋用者的面部，以避免因飛沫接觸而感染疾病。加強版面罩則提供更佳保護，可以遮蓋額頭及部分頭髮。

文又稱，理大於本港花了一個多月時間，也未找到本地廠房，能提供「真空吸塑」技術生產面罩，惟有將生產線北移至深圳廠房，料3星期後有貨抵港。

理大：首批3萬面罩 先供貨教職員

文効忠稱，首批面罩料先供貨予理大教職員及學生，現正物色本地零售點協助推售。而部分試用產品亦已轉贈NGO使用，效果不俗。指有社福界代表稱，照顧護理獨居長者時，同時使用口罩和面罩，在防護方面更顯效用。

基督教家庭服務中心護士主任黃美儀稱，其機構的員工試用過面罩後稱，新設計更耐用，用梘水重洗20多次後，面罩也不變形。

她又舉例稱，倘職員向老人中心的長者餵食時，長者脫下口罩，一旦進食時嗆喉咳嗽，即使員工戴了口罩，也預防不了多少。另外，倘清潔工只戴口罩，也有風險被漂白水誤濺面部。她認為新面罩可照顧到員工的工作需要。

面罩防學童捽眼

文効忠稱，至於對學童而言，他們容易不自地用手捽擦眼睛，增加感染風險，防護面罩亦有效阻礙他們捽擦五官。

理大常務及學務副學長衞炳江期望，政府的「抗疫基金2.0」及早出台，可向NGO提供資助，以購買面罩。

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記者：吳卓峰