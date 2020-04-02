【開心速遞】第834至837集劇情預告　根叔為知家人秘密向啤啤施傳心術

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》周四至周日劇情，講到根叔跟家人的誤會。另外瓜姐再度追訪補習社，欲揭開曹聰訓練醜態。

第834集（2/4）

樹根一家酒樓飲茶，發現家人透過手機暗中互通消息，得知他們原來另立群組，摒棄自己，甚感痛心。

樹根帶同啤啤乘升降機時遇上意外，啤啤事後竟然……

樹根難忍家人欺瞞他，經啤啤報訊，得悉若水與心如建立秘密群組的原因。

樹根希望得知樹仁與城安加入群組原因，設法向啤啤埋手，結果發現……



第835集（3/4）

瓜姐再次採訪天才聯盟補習社，心如當選最受歡迎導師。

George提議由凌凌等人拍補習社的趣聞放上網，加強學生的歸屬感。

曹總獲邀為交流會演講，希望改善口音，找心如廣東話特訓，瓜姐得知後決定追訪。

George趁機拍下曹總特訓過程，詎料期間遇上重重困難……

瓜姐為拍到曹總爆炸性畫面而催逼George，原來她與George竟有秘密協議，此事更被心如得悉……

第836集（4/4）

瑞輝得葉伯獨門秘方，煮得一手好麵；好爸Bar生意好轉，重拾自信。

力蓮看到飛立的作文，知他渴望兒童節和家人遊玩。

瑞輝偶然聽到技安跟母親的對話，決意在兒童節陪伴飛立。

當天，瑞輝和力蓮定下詳細計劃，欲給飛立驚喜，怎料……

瑞輝偕力蓮往農莊遊玩，重拾童真。家聰、力王受力蓮所託到好爸Bar幫忙。力王羨慕飛立慶祝兒童節，終發覺自己身在福中不知福……

第837集（5/4）

力士、家聰、Peter與瑞輝在好爸Bar相聚，卻變成互揭瘡疤，還被瑞輝的鸚鵡武哥嘲笑。

Peter、家聰為愛侶施加援手，在「廢柴同盟」群組內耀武揚威。力士為Jenny送上驚喜，希望她喜出望外，怎料……

武哥經常讚美力士，瑞輝答應讓力士帶回去飼養數天。

力士將武哥放在辦公室，教牠說話。Jenny及後發現武哥竟胡亂說話，令她怒不可遏……