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【意大利疫情】醫護人手短缺意大利市長重操故業　走到醫院抗疫前線救病人

健康 13:47 2020/04/02

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

醫護人手短缺，身為護士的意大利市長重返醫院，在抗疫前線救病人。

新冠肺炎疫情肆虐，意大利為重災區之一，累計死亡人數逾萬人。當地缺乏醫護人員，身為護士意大利阿索洛市市長Mauro Migliorini，於3月初決定重返醫院深切治療部，全時間照顧新的冠肺炎患者。

綜合外媒報導，阿索洛市市長Mauro Migliorini曾參與無國界醫生的工作。因為要重返前線抗疫，他表示會限制自己的社交活動，並稱縱然無法親身出席會議，但市長一直都在。

市長Mauro Migliorini自1989年擔任護士，由於疫情嚴峻，他二話不說答應重返崗位。他表示：「全球正面對健康緊急狀態。我正在與大家一起對抗冠狀病毒。我相信我們每一位朋友也能可戰勝病毒。」

76歲退休醫生重返醫院

據美國華盛頓郵報報導，由於疫情擴散迅速，意大利醫療系統不足應付，當地已有大批退休醫生、護士重返崗位。其中一名76歲退休醫生本來在菜園工作，收到電話後也隨即重返醫院。被招募的醫生大部分前往意大利北部災區的醫院。

近日有意大利神父表示，教堂每日都會收到因新冠肺炎而死亡的遺體，遺體數目已多到「不知道可放哪裏」，情況可悲。意大利貝加莫市政府發言人Francesco Alleva近日接受媒體訪問時表示，最近每30分鐘就舉辦一場葬禮，但仍無法處理所有遺體。

【意大利疫情】新冠肺炎死者過萬棺材塞滿意大利教堂　神父：不知道將棺材放哪了

【意大利疫情】小鎮每30分鐘舉辦一場葬禮　無數家庭被剝奪與親人最後告別

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 意大利 新冠肺炎 武漢肺炎 退休 疫情

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