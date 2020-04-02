陳奕迅師弟ONE PROMISE為追夢捱窮十年　曾僅日使20元喜獲Eason鼓勵

▲ 四人樂隊One Pormise最開心曾獲陳奕迅鼓勵。（取自facebook）

四人樂隊ONE PROMISE跟陳奕迅、Gin Lee屬同一唱片公司，由獨立樂隊出身的4位成員，為理想默默苦幹逾10年，去年終獲賞識簽約唱片公司，雖然距離脫貧之路依然漫長，不過ONE PROMISE相信，能為夢想而奮鬥，還是一件幸福的事。

ONE PROMISE成員包括低音結他手Sora、主音文廸、鼓手Anton同結他手天衡，除鼓手Anton外，其餘3名成員原來是中學同學，雖曾歷成員變動，惟兄弟情卻絲毫無損。

樂隊組成逾十多年，並在同一間工廈錄音室，見証過不少友情歲月。一眾成員憶述，錄音室當年是沙士後所租，租金非常便宜，他們由零開始，一釘一木慢慢建立屬於樂隊的空間，更形容過了差不多十的軍訓日子。

▲ （左起）sora、文廸、anton同天衡。（攝影：黃建輝)

為夾band不識女仔

成員天衡稱：「這是親人給予的建議，如果我們想在音樂上要好過其他人，就要每日都要夾歌和寫歌，要過如軍訓的刻板生活，因此十多年來我們在此band房度過無數難忘歲月，不止玩音樂，還會在這裡做運動、鍛練身體，又是起居生活的場所。」四子笑道，要樂隊成功，更加不要沉迷拍拖，故多年來band房從未帶過女生上來！

音樂人我手寫我心，ONE PROMISE的歌曲同樣是四子的成長見証。新歌《寂寞的怪獸》便細訴感情路上的失意。一手創作的文廸感慨：「寫demo時的心情很落寞，想起逝去的舊情，自己沒有珍惜，同時也因為自卑而不敢跨出一步。」

▲ ONE PROMISE《寂寞的怪獸》是首感性情歌。

追夢歲月內，他們也是捱著淚水走過來。天衡憶述：「以前為了夾band，可說是每一分每一毫都要精打細算，試過一段日子，每日只能用20元，因為打工的錢都要留來交租，以及買樂器所用。」

那時他們各自做不同兼職，如廚房工、壽司師傅，Sora笑言：「試過每日算好一到下午五點，便去買5元3個的特價麵包，就可以吃到翌日。」文廸又試過買超市出售快到期的冰鮮肉類，但打開後聞到酸味，猶疑良久終不敢冒險進食。

▲ ONE PROMISE的命名原希望給自己努力向上的一個承諾。(取自facebook)

以樂隊Mr.為目標

捱過苦日子，ONE PROMISE終在一次公開演出被唱片公司發掘，現在有更多資源去製作及宣傳，更感珍惜得到的一切。

在簽約記者會上，他們遇上同門的陳奕迅，更得到窩心鼓勵。文廸憶述：「Eason好耐心鼓勵我們，並非門面式的應酬話，而是建議在歌曲哪句話可以發力，哪個位可以這樣彈，可見真是用心去聽過我們的歌，足足講了半小時，給予好寶貴的意見。」

每個表演都有一個紅館夢，ONE PROMISE也不例外。「十年前跟Mr.差不多時間出道，他們能夠用幾年時間就上到紅館，也有很多後輩都玩Mr.的歌，這都很激勵我們，希望有日也能做到此成就。」