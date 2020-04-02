【新冠肺炎】美容卡拉OK業批港府訊息混亂措施操之過急　議員形容政策嚴苛

▲ 政府昨日刊憲，宣布卡拉OK，麻雀館及夜總會停業14日；美容院等3種場所就要加強防疫。（經濟日報資料圖片）

港府昨日（1日）下午3時刊憲，宣布美容院、卡拉OK等6項處所關閉14日，其後則補充指只有卡拉OK、夜總會、麻雀館須關閉。美容業及卡拉OK業界均斥政府訊息混亂，令業界措手不及；立法會議員則言，政府政策嚴，亦操之過急，冀政府在第二輪抗疫基金中，可補助員工薪金。

香港美容業總會創會主席葉世雄出席電台節目時批評，昨日政府的資訊混亂，令業界先感到晴天霹靂，其後變為措手不及，有業界一度以為需要停業，即時要求顧客離開、取消客人預約等，形容情況一片混亂。

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葉世雄指，自疫情爆發而來， 業界已自發加強防疫措施，例如業界會全程戴口罩，顧客如並非做臉部療程，都需要佩戴口罩，他認為在疫情下，部分行業受規管屬無可厚非，但政府事前並無與業界溝通，認為當局應提早公布，並為業界提供補助，金額不可低於飲食界現時獲得的補助，以支付租金及薪金。

▲ 美容業及卡拉OK業界均斥政府訊息混亂，令業界措手不及。（經濟日報資料圖片）

Red MR卡拉OK的母公司主席羅傑承則在另一個電台節目中同樣批評，當局公布的時間倉卒，措施推行過急，訊息混亂，無時間給予業界準備。 他亦言，政府在制定規例方面無準則，建議應全部行業停業、餐廳則禁提供堂食，但前提是政府應為業界提供租金補貼或要求業主提供租金寬減。

行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人形容，政府管制餐飲業觔務的政策嚴苛，亦有業界人士向他反映措施推出的時間太急，但他認為政府需在業界和疫情之間取得平衡，並非想擾亂營商環境。他預料飲食業的失業率會進一步上升，希望政府的「抗疫基金2.0」能補助員工薪金和租金，而現時大部分業主都願意減少租金，他亦希望業主可再減免不少於五成租金。

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記者：陳曉瑩