太古廣場Cocktail服飾精品概念店　獨家發售法國品牌聯乘限量產品

▲ Cocktail的太古廣場新店首次引入店中店概念。（官方圖片）

不少時裝人愛逛的Select shop，可形容為一間包羅萬有的概念店，它猶如全球網購的實體版，集合了來自不同地方的服飾及精品。

由本港時裝集團Sidefame開創的潮流生活概念店Cocktail正是其中之一。早前在太古廣場開幕的Cocktail新店，更獨家發售法國品牌Norah Sue與Sophie Digard合作的限量系列，還有另一印度品牌Pero充滿刺繡的聯乘系列，手工屬奢華時裝級數。

▲ PERO x Nathalie Lete限量刺繡乾濕褸，可雙面穿著 $24,800；PERO x Nathalie Lete限量動物圖案長裙 $11,800；LEVIT 02皮涼鞋 $2,695。（陳智良攝）

▲ PERO x Nathalie Lete限量刺繡乾濕褸，可雙面穿著 $24,800；PERO x Nathalie Lete限量動物圖案長裙 $11,800；LEVIT 02皮涼鞋 $2,695。（陳智良攝）

概念店出售的品牌及貨色其中一個受歡迎的原因，是因為大多走小眾路線，不大量生產，不怕跟別人撞衫，更能凸顯個人品味。而Cocktail所引入的服飾更經過精心挑選，大家不難發現不少服裝都包含工藝細節元素，例如由經驗工匠人手編織、刺繡或漂染，手工精細得猶如藝術品一樣。

時尚印度風

今年必要跟大家推介店內新加入的品牌PERO，以現代時尚美學重新詮釋印度傳統紡織工藝品為理念。

▲ Pero x Nathalie Lete限量繡花牛仔褸 $19,800；Forte Forte橫紋花卉圖案針織上衣 $2,195；Forte Forte麻質棉褲 $2,995。（陳智良攝）

PERO的春夏系列就以「Mille Fiori」（意大利文解作千朵花朵）為題，各式各樣的花朵以手繪、刺繡、編織等技藝將花朵呈現於不同的素材中，並首次以人手上色的聚合粘土製作復古鈕釦。

▲ Jupe By Jackie刺繡花裙 $5,295；Ulla Johnson荷葉邊花裙 $5,995；Caplait帆布涼鞋 $3,295；Dragon Diffusion手挽皮籃 $3,695。（陳智良攝）

品牌今季更邀請了曾與Gucci、Issey Miyake及H&M等多個時尚品牌合作的巴黎藝術插畫家Nathalie Lete，推出限定聯乘系列，PERO將Nathalie的插畫化成繽紛有趣的設計，放到限量系列的乾濕褸、牛仔外套、連身裙及T恤去，當中一件乾濕褸更是裏、外、前、後都有不同圖案，相當講究。

店中店概念

至於Cocktail獨家發售的法國品牌Norah Sue，向來以針織項目最著名，品牌精選優質山羊絨，打造觸感柔軟細膩又保暖度高的針織上衣。

▲ Norah Sue繡花恤衫 $2,195；Pas de Calais印花上衣 $3,995；Pas de Calais印花短裙 $4395。（陳智良攝）

今季Norah Sue就找來同屬法國品牌的Sophie Digard合作，Sophie Digard最擅長將天然物料融合手工藝，而兩個品牌聯乘，就得出一系列造有花卉刺繡圖案的針織服裝。

▲ Sophie Digard繡花羊毛披肩 $5,995（左）、Sophie Digard樹葉纖維花花手挽袋 $4,995（右）。（陳智良攝）

而全新開幕的太古廣場Cocktail新店還有一大特色，就是首次引用「店中店」概念，開設有一The Little Shop，搜羅了世界各地的珠寶及家品，例如Rusty Thought及Les Amis的首飾。

模特兒︰Valentina K @ WE Management

化粧及髮型︰Chris Lam

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記者︰梁靜詩