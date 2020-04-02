1時內2宗男女分別跳樓自殺　警方正調查原因 

▲ 今日早上分別2宗男女跳樓自殺，女子昏迷送院後死亡。（香港經濟日報資料圖片）

紅磡佛光街3號家維邨家盛樓，今日（2日）早上8時許，有一名女子由高墮下，跌在大廈平台，警方接報到場，女子已陷入昏迷，消防將其救下後，再轉送到伊利沙伯醫院搶救，借最終不治。

警方事後調查女尔墮樓原因，未有檢獲遺書，初步得悉女子為上址住客，姓王（71歲），相信事件沒有可疑，稍後安排剖屍確認死因。

相隔不足1小時，九龍城位於何文田窩打老道山上的文福道14至16號，亦發生有人墮樓事件，警方在早上9時半左右接報，一名男子由單位跌落大廈天井，警方及救護到場，證實事主當場死亡，毋須送院。警方初步調查，死者陳（66歲）檢獲遺書，相信由天台墮下，沒有可疑，死因有待驗屍後確定。

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東 華三院芷若園 / 18281 / ceasecrisis@tungwahcsd.org / 24小時/ 廣東話﹑英語及普通話

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醫管局精神健康專線 / 2466 7350 / - / 24小時 / 廣東話

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資料來源：本報綜合各機構網頁資料

記者：廖傑堯

