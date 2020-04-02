【共度時艱】公司生意差突集體減薪15%　 打工仔慨嘆：好景時加人工只得3%

▲ 受到疫情衝擊，本港不少公司掀起減薪潮。

新冠肺炎疫情影響下，經濟急劇轉差，本港陸續有公司要求員工放無薪假，減薪或裁員。任職私人企業的打工仔李生，公司老闆突然宣布全部同事劃一減薪15%，他坦言早已做好裁員或減薪的心理準備，但當接到減薪通知那刻仍然大感詫異，經理則拍膊頭勉勵他及其他組員，「睡醒還有份工可以去返，呢種時勢下已經是種幸福！」

今年40歲的李生任職私人企業，太太則做文職，女兒正在讀小學。李生表示，公司規模不，大約有20名員工，而且公司去年的生意不錯，連續幾個月甚至要晚晚加班到深夜，去年調整薪金時，老闆表示感謝同事的努力加薪幅度比往年多，「仲以為加幾多，結果都係加了3%！」

自從去年下半年社會運動開始，公司的訂單逐漸減少，老闆在農曆新年前仍然出了雙糧，「依家睇翻都覺得好好彩，如果疫情係農曆新年前爆發，真係隨時連份雙糧都無埋！」李生太太的遭遇則截然相反，李太的公司每年3月或4月出花紅，

我老婆至今都未收到公司發花紅嘅通知，估計都係凍過水，而且她阿頭已經放風，公司打算平均減5%。

農曆新年過後，李生的公司至今未接到新訂單，公司同事都是完成去年訂單的手尾，「市道差成咁，原本都估公司會唔會裁員或減薪，都同自己講要做好心理準備。」李生所在部門只有3個人，「如果裁員，我都有1/3機會中，好高危，我本來計劃如果被裁員，就去做步兵送外賣，哈哈！」

自我安慰談笑風生當然容易，當收到減薪15%的通知時，李生坦言自己「真係有一刻想喊的衝動，公司好景時加人工得3%，一句共度時艱就減15%，窮人愈窮啊！」當他在whatspp群組中講了一句粗口後，經理走過去拍了一下他的膊頭，「振作D，睡醒還有份工可以去返，呢種時勢下已經是種幸福！」

冷靜過後，窮則思變，李生跟太太都重新計算每月的必要開支，「根本睇唔到盡頭，呢次就話減人工，如果疫情繼續唔受控，公司繼續無訂單，難保下一次真係裁員，到時真的望天打卦！」

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責任編輯：王俊賢