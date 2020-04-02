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《冧歌有情人》主題曲創作人確診新冠肺炎　Adam Schlesinger離世終年52歲

娛樂 13:41 2020/04/02

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

美國音樂創作人Adam Schlesinger因新冠肺炎逝世。（Instagram圖片）

新冠肺炎蔓延全球，不少知名人士都紛紛中招，甚或離世。美國搖滾樂隊Fountains of Wayne成員Adam Schlesinger，早前確診感染新冠肺炎，昨日更因併發症離世，終年52歲。

Adam Schlesinger是美國的歌手及音樂創作人，與Chris Collingwood創立樂隊Fountains of Wayne，曾為電影《冧歌有情人》（Music and Lyrics）寫下主題曲《Way back into love》。

【志村健病逝】志村健肺炎入院前重逢前度　年少氣盛誤姻緣終身未娶

早前，他確診感染新冠肺炎，而他的代表律師就表示過去數天他的情況雖有好轉，但其後情況轉差，最終因新冠肺炎的併發症離世。

Fountains of Wayne最為人熟悉的歌曲《Stacy's Mom》，曾獲格林美獎提名。1996年，他為湯漢斯（Tom Hanks）作品《That Thing You Do!》創作同名主題曲，並獲奧斯卡與金球獎的「最佳原創歌曲」提名。

Adam Schlesinger離世，同樣確診新冠肺炎的湯漢斯亦悼念拍檔指：「沒有Adam Schlesinger就沒有Playtone（湯漢斯的電影公司），也沒有《That Thing You Do!》。他是唯一的，今天非常傷心，因為新冠肺炎而失去了他。」

【新冠肺炎】湯漢斯夫婦沒公開病毒測試結果　Tom Hanks回國不戴口罩被批播毒　

撰文 : TOPick 柴犬出動

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