《冧歌有情人》主題曲創作人確診新冠肺炎　Adam Schlesinger離世終年52歲

▲ 美國音樂創作人Adam Schlesinger因新冠肺炎逝世。(Instagram圖片)

新冠肺炎蔓延全球,不少知名人士都紛紛中招,甚或離世。美國搖滾樂隊Fountains of Wayne成員Adam Schlesinger,早前確診感染新冠肺炎,昨日更因併發症離世,終年52歲。

Adam Schlesinger是美國的歌手及音樂創作人,與Chris Collingwood創立樂隊Fountains of Wayne,曾為電影《冧歌有情人》(Music and Lyrics)寫下主題曲《Way back into love》。

早前,他確診感染新冠肺炎,而他的代表律師就表示過去數天他的情況雖有好轉,但其後情況轉差,最終因新冠肺炎的併發症離世。

Fountains of Wayne最為人熟悉的歌曲《Stacy's Mom》,曾獲格林美獎提名。1996年,他為湯漢斯(Tom Hanks)作品《That Thing You Do!》創作同名主題曲,並獲奧斯卡與金球獎的「最佳原創歌曲」提名。

Adam Schlesinger離世,同樣確診新冠肺炎的湯漢斯亦悼念拍檔指:「沒有Adam Schlesinger就沒有Playtone(湯漢斯的電影公司),也沒有《That Thing You Do!》。他是唯一的,今天非常傷心,因為新冠肺炎而失去了他。」

