【齊心抗疫】穿尿片慳如廁時間應付市民買口罩　72歲藥劑師：想為大家多做一點

▲ 台南72歲藥劑師穿尿片慳如廁時間應付市民買口罩。

新冠肺炎疫情持續肆虐，多地口罩供應緊張，市民紛紛撲口罩，台灣72歲藥劑師陳盈舟為滿足大批市民買口罩需求，不僅獨自看舖，甚至穿上成人尿片慳如廁時間，希望可以出一分力，感動大批市民。

綜合台灣媒體報道，台南市有33間藥房向當局報名，參加成為增量銷售口罩的藥房。其中「千代藥局」72歲藥劑師陳盈舟，穿上成人尿片在店舖代售口罩。

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善心行為感動子女 下班主動加入幫忙

陳盈舟稱，穿上尿片可直接排尿，省卻如廁時間，日夜留守只因不忍市民每天排隊受苦，自己的行為亦感染子女，子女見到他辛勞，在下班或放假時會主動加入幫忙。對於民眾每日都大排長龍買口罩，陳盈舟不禁落淚，

禮拜天看到一大堆民眾出來買口罩，都把之前平日沒賣完的口罩全部買光了，我才嚇一跳，既然民眾的需求這麼大，別人都可以做，我為甚麼就不能多做一點。

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陳盈舟透露，他本身患有泌尿道系統的問題，之前開刀手術後就需常包著尿布來工作，但這樣的困擾與不便並沒有改變他要服務民眾的心，

我常常在想，與其去埋怨環境不好，不如把自己的工作做好。

責任編輯：羅嘉欣

