【新冠肺炎】梁子超指政府措施落後　倡美容院停業14日

▲ 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超建設政府考慮要求美容院停業14日。（資料圖片）

政府昨日（1日）刊憲規定卡拉OK，麻雀館及夜總會停業14日，美容院、按摩院及會所須加強防疫。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超建議政府可考慮要求美容院停業14日，以免 將來需關閉更長時間 。

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梁子超今早（2日）出席港台節目時表示，美容院或按摩院屬於一個近距離人與人接觸的場所，雖然業界目前已有戴口罩、量體溫等措施，但並非百分之百可以阻截病毒傳播，加上如果進行面部美容時，顧客不戴口罩，可以傳染美容師，美容師再傳播其他人。

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他又指，他指出，現時所做的措施都比 疫情落後， 建議政府應提早推行措施，以免防疫總是「追住疫情」 。現時要求美容院做的防疫措施不足以阻止病毒傳播，加上很多措施在未有規例前已經在做。對於今次的疫症，尤其是一些初期病人，有病徵很多時類似傷風、有鼻涕或喉嚨問題等，探熱其實是無法找到他們的，認為政府可考慮要求美容院停業14日。

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因此梁子超認為，一些不戴口罩的場合，交叉感染的風險較高，如不能進一步控制疫情，屆時便需規管某些公眾集會，不用戴口罩的場所都要佩戴，或者食肆不能堂食等，以避免全面宵禁。

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梁子超又指，現時由外地回流的人士大多會接受家居隔離，惟確診者可在無病徵時已傳染給家人，而家人亦會將病毒帶到公眾空間，導致社區傳染。他認為，若不盡早隔離高風險人士和確診病人，便不能阻止疫情在社區慢慢爆發及滲透。

責任編輯：郭詩詩