【口罩標準】大量中國製口罩湧現市面　註冊藥劑師教睇中國口罩標準

▲ 註冊藥劑師教睇中國口罩標準。

新冠肺炎疫情持續，市民繼續四圍撲各地製造的口罩。當中要避免買到假貨、劣質貨，就要認清口罩包裝上的口罩標籤。TOPick整合「醫護行社區藥房」及中國所發佈的口罩標準指引，為大家拆解中國口罩的標籤。「醫護行社區藥房」指出，中國口罩標準大多沒有分level幾至幾，只分民用或醫用。

中國現有口罩標準分4類：

GB國家標準

GB/T 國家推薦標準

YY 醫藥行業標準

YY/T 醫藥推薦標準

醫用口罩：

BFE（細菌過濾效率） PFE（粒子過濾效率） YY/T 0969-2013 一次性使用醫用口罩 ≥95% PFE、VFE不在測試範圍 YY 0469-2011 醫用外科口罩 ≥95% PFE≥30% （0.1微米） GB 19083-2010 醫用防護口罩 Level 1 ≥95% ≥95%（0.3微米） Level 2 ≥95% ≥99%（0.3微米） Level 3 ≥95% ≥99.7%（0.3微米）

YY/T 0969-2013 一次性使用醫用口罩

推薦性行業標準，適用於覆蓋使用者的口、鼻及下頜，用於普通醫療環境下佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或噴出污染物的一次性口罩。

YY 0469-2011 醫用外科口罩

強制性行業標準，符合該標準要求的口罩可適用於臨床醫務人員在有創操作等過程中佩戴，有防血液滲透的效果，防護效果優於一次性使用醫用口罩。

GB 19083-2010 醫用防護口罩

目前醫用口罩中唯一的強制性國家標準，符合該標準要求的口罩可適用於醫療工作環境下，用於過濾空氣中的顆粒物，阻隔飛沫、血液、體液、分泌物等。 該類型口罩除了具備醫用口罩的基本指標要求，也能滿足非油性過濾顆粒物過濾效率大於等於95%，推薦發熱門診、隔離病房醫護人員及確診患者轉移時佩戴。常見醫用防護口罩有拱形、蝶形等。

民用級口罩：

GB/T 32610-2016 日常防護型口罩

PFE（粒子過濾效率） A級 非油性顆粒物和油性顆粒物 ≥95% =KN95 B級 非油性顆粒物 ≥90% =KN90 C級 非油性顆粒物 ≥90% =KN90 D級 非油性顆粒物 ≥90% =KN90

符合該標準要求的口罩可適用於在日常生活中空氣污染環境下濾除粒徑小於等於2.5微米顆粒物。

工業級口罩：

GB 2626-2006/GB 2626-2019 呼吸防護 自吸過濾式防顆物呼吸器

級別 PFE KN90 ≥90%（0.3微米） KN95 ≥95%（0.3微米） KN99 ≥99%（0.3微米）

其他地區製造的口罩標準，請看【下一頁】

【口罩標準】一文睇清口罩3層Filter+細菌過濾率99% 日本+ 韓國口罩包裝醫用標籤

責任編輯：楊宛茜