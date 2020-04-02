【齊心抗疫】李彩華張衛健齊派口罩　Dicky籲每人都出一份力

▲ 張衛健跟李彩華派口罩給慈善團體。

前寰宇老闆娘趙雪英繼早前分別跟兒子Mike及李彩華於大埔派口罩後，日前趙雪英第三度出動，夥同張衛健（Dicky）及李彩華送口罩予市民。

Dicky更呼籲在疫情肆虐下，大家更要出一點力：「與憂者同憂，與樂者同樂，希望每個人都分出一點點心，付出一點點力，這世界會更美好！」，而李彩華可謂出錢又出力，幫忙做包裝女工。

身兼統籌的趙雪英表示由於政府禁止四人以上的公眾活動，故今次將口罩直接送予不同團體。

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▲ 一行人出錢又出力。

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自疫情爆發以來，趙雪英表示不少藝人也主動聯絡她，希望可以出一份力，她說：「Dicky過年前已找我，想出一分力派口罩。近日疫情嚴重，Dicky幾乎每天都問我口罩幾時到，說要盡快派發。」

至於李彩華於三月中參與完派口罩後，即向趙小姐提出要「加碼」，李彩華坦言幫到人感覺開心，她說：「今次除了出錢，也落手分口罩，出錢又出力，幫人的感覺非常好，更覺有意義，現在已是熟手女工。」

▲ 李彩華及張衛健幫忙分配口罩。

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趙雪英續說張衛健、王祖藍、李彩華、梁漢文及張茜等先後捐出八萬個口罩，她說：「張茜及梁漢文抽不到時間來分口罩，不過他們好有心幫人，另外都有圈外人出錢，我都是集合多些力量，希望多些人受惠而己。」