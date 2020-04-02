  • 21°C
香港時間 : 2020402日 (四) 20:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【齊心抗疫】李彩華張衛健齊派口罩　Dicky籲每人都出一份力

娛樂 13:42 2020/04/02

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

張衛健跟李彩華派口罩給慈善團體。

前寰宇老闆娘趙雪英繼早前分別跟兒子Mike及李彩華於大埔派口罩後，日前趙雪英第三度出動，夥同張衛健（Dicky）及李彩華送口罩予市民。

Dicky更呼籲在疫情肆虐下，大家更要出一點力：「與憂者同憂，與樂者同樂，希望每個人都分出一點點心，付出一點點力，這世界會更美好！」，而李彩華可謂出錢又出力，幫忙做包裝女工。

身兼統籌的趙雪英表示由於政府禁止四人以上的公眾活動，故今次將口罩直接送予不同團體。

【齊心抗疫】張衛健疫境發揮互助精神　大帥哥撲口罩贈意大利抗疫

一行人出錢又出力。

【齊心抗疫】許志安「復出」即行善不欲人知　 蘇永康大讚好友低調

自疫情爆發以來，趙雪英表示不少藝人也主動聯絡她，希望可以出一份力，她說：「Dicky過年前已找我，想出一分力派口罩。近日疫情嚴重，Dicky幾乎每天都問我口罩幾時到，說要盡快派發。」

至於李彩華於三月中參與完派口罩後，即向趙小姐提出要「加碼」，李彩華坦言幫到人感覺開心，她說：「今次除了出錢，也落手分口罩，出錢又出力，幫人的感覺非常好，更覺有意義，現在已是熟手女工。」

李彩華及張衛健幫忙分配口罩。

【防疫電子書】防疫+消毒用品+口罩冷知識　免費下載TOPick《10個必讀抗疫冷知識》電子書

趙雪英續說張衛健、王祖藍、李彩華、梁漢文及張茜等先後捐出八萬個口罩，她說：「張茜及梁漢文抽不到時間來分口罩，不過他們好有心幫人，另外都有圈外人出錢，我都是集合多些力量，希望多些人受惠而己。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【齊心抗疫】鄭秀文李珊珊贈口罩送飯予基層　Sammi落區送暖：人與人之間仍存著愛
11:51 2020/03/28
【齊心抗疫】鄭秀文李珊珊贈口罩送飯予基層　Sammi落區送暖：人與人之間仍存著愛
【齊心抗疫】 梁詠琪疫情下度過44歲生日　GiGi與女兒Sofia在家開live
13:26 2020/03/26
【齊心抗疫】 梁詠琪疫情下度過44歲生日　GiGi與女兒Sofia在家開live
【齊心抗疫】汪明荃呼籲隔離人士遵守檢疫令　汪阿姐：同心戰勝這場疫戰
17:18 2020/03/24
【齊心抗疫】汪明荃呼籲隔離人士遵守檢疫令　汪阿姐：同心戰勝這場疫戰
張衛健 李彩華 趙雪英 疫情 口罩 新冠肺炎 武漢肺炎 演員 娛樂人物職業

最高瀏覽

【口罩供應】BFE+PFE達99% 盾牌口罩網上開售Level 2成人口罩
23:53 2020/04/01
【口罩供應】BFE+PFE達99% 盾牌口罩網上開售Level 2成人口罩
【新冠肺炎】香港洲際酒店4月20日裝修同時遣散所有員工　按員工年資賠償
今日 16:00
【新冠肺炎】香港洲際酒店4月20日裝修同時遣散所有員工　按員工年資賠償
【口罩供應】HKTVmall+愛的家+Oxyair Mask　8間本地口罩商4月陸續開售口罩【內附詳情】
18:57 2020/03/31
【口罩供應】HKTVmall+愛的家+Oxyair Mask　8間本地口罩商4月陸續開售口罩【內附詳情】