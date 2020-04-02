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【驚安の殿堂】DON DON DONKI 海之戀店沾麵店開幕　每日限量送102份日本溏心蛋

精明消費 13:21 2020/04/02

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

DON DON DONKI的荃灣海之戀店的「麵屋哲」正式營業。（圖片來源：DON DON DONKI Facebook）

日本人氣雜貨店「驚安の殿堂」DON DON DONKI的荃灣海之戀店於上年12月開幕，佔地逾2.6萬呎，今日（2日）DON DON DONKI 在Facebook宣布沾麵專門店「麵屋哲」正式營業。

去DON DON DONKI「朝聖」的人，除了購買店內的日本空連蔬果、海鮮和凍肉，當然不能錯過熟食區的美食。海之戀店的美食廣場裡的沾麵專門店「麵屋哲」正式營業，大家逛街時不妨品嚐一下。

DON DON DONKI 指沾麵專門店麵屋哲於2005年創辦，奪過過多個獎項，由小店開始至現在全球有27間分店。現在海之戀店推出開幕優惠，凡惠顧沾麵／拉麵，即享日本溏心蛋（半切）一份，是沾麵迷的福音！優惠期由即日起至2020年4月30日，每日限量102份，送完即止。

【疫市擴充】驚安之殿堂有望登陸中環　開設第5間DONKI分店1.78萬呎兩層舖

DON DON DONKI 海之戀店美食廣場

地址：荃灣海之戀商場2樓(荃灣西站C3出口)

美食廣場營業時間：早上10時至晚上10時

海之戀店營業時間：早上9時至凌晨1時

【逆市開幕】消息指驚安の殿堂將軍澳分店年底開幕　2.5萬平方呎狂掃日本藥妝及美食

責任編輯：王芷瑩

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