【驚安の殿堂】DON DON DONKI 海之戀店沾麵店開幕　每日限量送102份日本溏心蛋

▲ DON DON DONKI的荃灣海之戀店的「麵屋哲」正式營業。（圖片來源：DON DON DONKI Facebook）

日本人氣雜貨店「驚安の殿堂」DON DON DONKI的荃灣海之戀店於上年12月開幕，佔地逾2.6萬呎，今日（2日）DON DON DONKI 在Facebook宣布沾麵專門店「麵屋哲」正式營業。

去DON DON DONKI「朝聖」的人，除了購買店內的日本空連蔬果、海鮮和凍肉，當然不能錯過熟食區的美食。海之戀店的美食廣場裡的沾麵專門店「麵屋哲」正式營業，大家逛街時不妨品嚐一下。

DON DON DONKI 指沾麵專門店麵屋哲於2005年創辦，奪過過多個獎項，由小店開始至現在全球有27間分店。現在海之戀店推出開幕優惠，凡惠顧沾麵／拉麵，即享日本溏心蛋（半切）一份，是沾麵迷的福音！優惠期由即日起至2020年4月30日，每日限量102份，送完即止。

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DON DON DONKI 海之戀店美食廣場

地址：荃灣海之戀商場2樓(荃灣西站C3出口)

美食廣場營業時間：早上10時至晚上10時

海之戀店營業時間：早上9時至凌晨1時

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責任編輯：王芷瑩