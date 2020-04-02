【法證先鋒IV】李施嬅家居隔離未能出席慶功　貼泳照派福利賀收視報捷

▲ 李施嬅祝賀《法證先鋒IV》收視報捷，分享珍藏舊照。

無綫熱播劇集《法證先鋒IV》上周播出大結局，昨日宣佈劇集的跨平台總收視高達40點，有份參演劇集的李施嬅在instagram上報喜，更貼出在馬爾代夫的珍藏泳照來祝賀。

劇集《法證先鋒IV》播出以來深受觀眾喜愛，於上周播出的結局中最後一幕，疑似暗示將會開拍第五輯的法證系列。

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▲ 李施嬅在劇中飾演Dr. Man一角。（instagram圖片）

昨日（4月1日）眾演員出席劇集宣傳活動，席間宣佈劇集七天跨平台總收視高達40點。

然而女主角之一的李施嬅因為早前在加拿大拍劇返港，現時正在接受居家隔離，雖然《法證先鋒IV》她在TVB的告別作，但她仍然心繫TVB，這段時間非常落力為劇集宣傳。

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▲ 《法證先鋒IV》是她於TVB的告別作。（instagram圖片）

未能出席宣傳活動的她，只好在社交網站隔空送上祝賀。李施嬅在instagram上貼出一張在馬爾代夫海邊身穿泳衣的照片。

她並謂：「40點收視？！興奮到要把珍藏同大家分享。謝謝大家的支持。」

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▲ 大曬纖腰和長腿。（instagram圖片）

雖然上身密實，但仍然騷到一雙長腿和纖腰，大批粉絲留言大讚她在劇中的演出，又表示期待她的新作品推出。