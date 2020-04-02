【韓國疫情】近萬人染疫仍難阻賞櫻潮　 護士崩潰：我們拼命工作你在賞花

▲ 韓國一名護士近日在Twitter發文，怒斥賞櫻人士行徑自私。

新冠肺炎疫情持續，多國政府醫護都呼籲市民減少外出。韓國已累計確診個案達9976宗，然而隨着櫻花盛開，有市民開始聚集到公園賞櫻，惟恐增加病毒傳播風險，加重醫護人員負擔。當地護士近日就在Twitter發文，怒斥賞櫻人士的行徑，崩潰反問留在家中隔離是否很難？

韓國一名護士在Twitter發文，指責前往漢江公園賞櫻的市民是不負責任，直指「出門賞花是非常大的錯誤」，同時表示，在市民覺得留在家中很悶時，醫護正在拚命工作：

難道只有你很悶嗎？花明年也會開。在我們拚命工作時，你難道一定要賞花？

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他反問賞櫻人士，家居隔離是否很難遵守，指自己戴著口罩、身穿防護衣辛苦，感覺像快被烤熟，還要照顧患者，忍不住向賞櫻者怒喊：

你們只要留在家中就好了，甚麼叫痛苦得快瘋了？

對於有些人抱有想法，認為不差自己一個，他震怒稱：「我也希望醫院能以不差你一個為由，拒絕醫你」他認為，出門賞櫻與醉酒駕駛一樣，是不負責任的行為，向賞櫻人士稱：

既然想出門賞花，就不要說身體不舒服來醫院。防護服已經不夠了，就算想死，也請留在家中安靜地死。

據韓聯社引述南韓中央防疫對策本部數據，截至4月2日凌晨零時，韓國累計確診新型冠狀病毒（COVID-19）的病例達9,976宗，死亡病例169宗。

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責任編輯：王俊賢