英國太陽眼鏡品牌Linda Farrow 50周年紀念作　限量版意大利絹印絲巾襯鏡架

▲ Dunaway Oversized 黑框實色黑鏡片連絲巾 $4,750（官方圖片）

愛走Vintage風，但設計又不失前創新感覺的英國高級太陽眼鏡品牌Linda Farrow，向來深受全球各地的潮人追捧，如Lady Gaga、超模Hailey Baldwin、Kate Moss及Lindsey Lohan等。最近品牌迎來50周年，更推出全新2020年春夏系列。

▲ Amber D-Frame 黑框實色黑鏡片太陽眼鏡 $4,750、鏡鏈 $2,200（官方圖片）

新作延續Linda Farrow一貫傳統，將1970年代經典風格與現代之元素融合，設計重點落在特大鏡架中，並選用醋酸纖維、日本鈦金屬、18K金等材質打造，主打設計如有將品牌經典方架放大的Amber及浮誇貓眼鏡架的Dunaway，兩款眼鏡均用上鈦金屬鉸，並刻上「Linda Farrow London 1970」字眼。

▲ Amber D-Frame 黑框實色黑鏡片連絲巾 $4,750（官方圖片）

其他特色設計還有重現1970年代的蛇皮圖案Amelia，並採用oversized、鐳射切割、彩色玻璃鏡架。而Joanna款式則選用多重邊框，以及Linda Farrow經典鏡臂，再鍍上18K金，增添一份時尚感。

▲ Dunaway Oversized 黑框實色黑鏡片連絲巾 $4,750（官方圖片）

除眼鏡外，品牌亦推出50周年限量版意大利絹印絲巾，將1970年代的迷幻花紋、色彩及圖像重現，可配搭主打款式鏡架或單獨配襯，另可選黑色、乳白色、龜殼紋的醋酸纖維鏡鏈作配件，營造出多變的形象，鏡鏈預計５月發售。

▲ Amelia Oversized玫瑰金框連鏡片 $8,300（官方圖片）

▲ Joanna Oversized黃色金框連鏡片 $7,200（官方圖片）

產品查詢︰2878 8038

撰文︰黃依情