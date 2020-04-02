《乾杯！清酒女流》日本首席釀酒師挑戰男性傳統　清酒女將示範戰勝逆境

▲ 從對釀酒一竅不通，到成為今田酒造女杜氏，今田美穗的堅持是許多人的學習對象。（圖片安樂影片提供）

在新冠肺炎疫情下，這時候最需要的是甚麼？堅持一定會戰勝疫症？就算遇到任何疫境也永不放棄？日本人就最能表現這方面的堅持，許多時候他們都專注於一樣事物，努力將之做到最好，心無旁騖。就像電影《乾杯！清酒女流》裏，今田酒造的女杜氏今田美穗，將差點倒閉的家族生意扭轉過來，憑的就是要挑戰傳統，在清酒界闖出名堂。

清酒界女杜氏：今田美穗

20年前，「富久長」這清酒品牌並不太為人熟悉，但今時今日，因著有了今田美穗這女杜氏（首席釀酒師），富久長成為近年熱捧的清酒。

話說25年前，莫說要做女杜氏，根本酒造就不會容許女性入內，所以今田美穗能夠在男性主導的清酒世界闖出名堂，一點也不容易。

同樣，《乾杯！清酒女流》講在昔日男尊女卑的社會環境下，今田美穗要讀大學，也被家人反對，因為覺得女性不用讀大學，而出乎她意料，當她要求釀酒，家人卻沒有表態，於是對釀酒一竅不通的她，便從本來在東京做文職，嘗試回到她形容為鄉下地方的廣島，為快將倒閉的家族生意進行改革，成為第四代傳人。

▲ 釀酒是需要大量體力勞動的工作，有說今田美穗工作起上來，比男人更像男人。（圖片安樂影片提供）

就好像她想嘗試引入有廣島特色的酒米，用了5年時間，重新培植已瀕臨絕種邊緣的「八反草」。這酒米釀造出來的清酒，米香撲鼻，充滿自然氣息，兼有個性。她又研發酵母，釀造專配海鮮貝類的「海風土」白麴純米酒，有著如白葡萄酒般的柑橘清酸。

雖然最初今田美穗只是打算不結婚，自力更新，看看是否可以靠家業——釀酒過活，但經過這多年在酒造浸淫，釀酒已成為她生命中不能缺少的一部分，而亦由於她作了先驅，今天日本的女杜氏也愈來愈多。

▲ 今田美穗採用廣島特色酒米釀製的八反草50純米大吟釀。（圖片city’super提供）

最強侍酒師：千葉麻里繪

在《乾杯！清酒女流》電影中，還有另外兩位清酒女流出現，其中一位就是居酒屋店長千葉麻里繪。如果看完電影，相信許多侍酒師都感到汗顏。千葉麻里繪會每天早上回到店舖，在味覺最敏銳的時候，第一件事就是將居酒屋內十多款清酒重新試一篇、做筆記。她形容每天做同一件事，會「聽」到清酒的邀，希望今天便選中。

她又因為太熱愛清酒，自己看書也不夠，希望去酒造學習但被拒。酒造中人為了打發她，要她去貼清酒標籤，她無怨無悔貼足幾年，終於打動了莊主讓她去學習，連他也覺得千葉麻里繪了不起，很有毅力。

她甚至自己研發清酒配方，並請求「南部美人」酒造幫她釀製，當酒造中人收到這封形容為「情書」的配方，也為之讚歎。

▲ 千葉麻里繪有幫餐廳即席做wine pairing，在沒有預先品試、在有限的清酒可採用下，選出適合配搭食物的清酒，還要主廚感到滿意，一點也不容易。（圖片安樂影片提供）

愛上清酒的外國女子：Rebekah Wilson-Lye

來自新西蘭釀酒國的Rebekah Wilson-Lye，30歲才第一次在日本品嘗到真正清酒，與她在家鄉喝到的完全不同。於是她拿著日文飲食雜誌，逐隻字查去了解；去酒展要求參觀酒造，日本人以為她是一般的遊客。

但她沒有放棄，去考取專業侍酒師的資格，試盡幾百款清酒。在盲品考試時，竟然能說出是哪一堂試過的清酒，連老師也稱讚Rebekah記憶力及味覺極佳。

在日本打滾10年，今天她已是成功的清酒顧問，並且是International Wine Challenge的清酒部門評審。Rebekah還因為與村上隆稔熟，撮合了他與Next Five合作，推出了限量版清酒，令清酒走上藝術化之路。

▲ Rebekah Wilson-Lye（圖右）現任職中田英壽開設的Japan Craft Sake Company。（圖片安樂影片提供）

《乾杯！清酒女流》上周已上映，因近日戲院關閉，重開時會再次公映。

記者：何小雲