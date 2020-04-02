【新冠肺炎】GOGOVAN及Pickupp提供上門收取深喉唾液樣本速遞服務【內附收費詳情】

▲ 衞生署指，「加強化驗室監測計劃」的參加者可利用數碼港創業學會旗下初創企業提供的上門收取樣本速遞服務，向衞生署送交其深喉唾液樣本作新冠肺炎病毒檢測。（經濟日報資料圖片）

衞生署今日（2日）公布，明日（3日）起「加強化驗室監測計劃」的參加者可透過兩間初創企業GoGo Tech Limited（GOGOVAN）和HK PICK-UP LIMITED（Pickupp）提供的上門收取樣本速遞服務，向衞生署送交其深喉唾液樣本作新冠肺炎病毒檢測，每次收費為100元。

兩間初創企業服務登記及查詢的詳情：

GOGOVAN Pickupp 服務登記 www.gogovan.com.hk/covid-19-testing/ hk.pickupp.io/zh/blog/COVID-19-sample 一般查詢 5681 4989 （熱線） hk@pickupp.io

衞生署指，服務供應商在接獲抵港人士的服務要求後，會到該人士登記的檢疫地址收取樣本瓶，離島及偏遠地點除外，並送到衞生署轄下13間指定診所或公共衞生化驗服務處，服務供應商將直接與個別抵港人士聯絡，並收取服務費100元，有關的速遞服務，由市民自由選擇，並直接與服務供應商聯絡和付費。

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政府發言人表示，對數碼港創業學會和兩間服務供應商支持同心抗疫的貢獻表示感謝，有關上門收取樣本速遞服務可填補現時的服務空隙，為所有抵港人士提供便利的方式提交樣本，並有助盡早識別確診個案，保障公共衞生。

在現行的「加強化驗室監測計劃」下，衞生署為所有涵蓋在《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）下地方抵港而沒有出現病徵人士提供免費2019冠狀病毒檢測服務。參加者於抵港後可以立刻前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心，即場收集及交回他們的深喉唾液樣本；或選擇在家居檢疫期間自行於居所收集樣本，然後透過家人或朋友交回其中一個收集診所。

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記者：陳曉瑩