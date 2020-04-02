涉偷拍女同事裙底上訴得直　官指改判普通襲擊罪成構成不公  

▲ 法官今日頒下判詞，指若按律政司要求改判文員普通襲擊罪成，將對他極不公平。（經濟日報資料圖片）

終審法院去年於協和小學教師涉洩露試題案的裁決中，裁定不誠實取用電腦罪不再適用於手機偷拍裙底案，1名早前被指偷拍女同事裙底，而被裁定不誠實取用電腦罪成的男文員引以案例提出上訴，獲裁定上訴得直。法官今（2日）頒下判詞，指若按律政司要求改判文員普通襲擊罪成，將對他極不公平。



上訴人馮兆揚被指於2015年8月14日，在工作地點將其手機的鏡頭，置於女同事裙底下，女同事當場與其對質並報警，上訴人其後承認1項目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪，被判12個月感化令。



上訴人其後提出上訴，指雖然他承認控罪，但根據終院案例，他當時承認的案情根本不能支持其認罪答辯，因此他的定罪應被撤銷。律政司一方則要求法庭將控罪修改為普通襲擊，並直接裁定上訴人罪成。



高院法官分析指，律政司提出的做法對上訴人極不公平，因為假如控方一開始以上訴人承認用手機觸碰到事主的膝部為基礎，而控以他普通襲擊罪，上訴人有機會否認控罪，若然他否認控罪而需經歷審訊，最終會否被裁定罪名成立是未知之數，因此法官不認為律政司提出的做法恰當。法官因此裁定上訴人上訴得直，有關定罪撤銷。



記者：楊詠渝