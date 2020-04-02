【新冠肺炎】疫情下孕婦延後產檢或增風險　護士長：1歲以下嬰兒不建議戴口罩

▲ 兒科及產科部護士長許靜儀表示，指除了去健康院、覆診外，未足月的嬰兒不建議在外逗留太久。

新冠肺炎疫情肆虐期間，不少孕婦仍需定期進出醫院做產檢，有人害怕分娩時受感染，也有人對生產後如何妥善照顧嬰兒感憂慮。如何防疫才是正確？由婦產科護士長逐一解釋。

有些孕婦進出醫院時會戴N95，香港港安醫院（司徒拔道）兒科及產科部護士長許靜儀（Shara）指，每個孕婦體質不同，未知可否使用此類口罩，也不知會否影響呼吸，使用前應先詢問醫生。

其實戴外科口罩、避免「捽眼捽鼻」、常洗手，已經足夠。Shara解釋：「醫護使用N95前都要做Fit Test，（口罩）要適合臉形，才做到防護。」

▲ Shara表示，孕婦毋須過分憂慮，做好平常的家居清潔，定時用1比99家用漂白水已經足夠。外出後回家，應立即洗澡，並更換乾淨衣物。（林宇翔攝）

一些定期檢查如抽血、驗血色素、血糖，或早期如結構性超聲波檢查等，其實不應更改。如孕婦因害怕疫情而不去產檢，Shara指這或會更危險。

於懷孕中後期，孕婦較有機會血糖改變、血壓高，若不幸出現妊娠糖尿，對嬰兒和媽媽的身體都有影響。

各種常見併發症，如妊娠毒血、貧血，或胎兒發育是否標準等，都有賴產檢及早發現，由醫生採取適當指導和治療。

1歲以下戴口罩或影響呼吸

至於初生嬰兒，Shara指除了去健康院、覆診外，未足月的嬰兒不建議在外逗留太久，1歲以下不建議戴口罩，有機會影響其呼吸狀況。父母應於嬰兒車上加一塊透明雨擋。

透明膠擋既可觀察到小朋友在車內的情況，亦可阻隔飛沫、口水或其他分泌物。最緊要BB透到氣，父母也能觀察到其臉色，知道沒有問題。

她補充，嬰兒與大人同樣，回家後亦應該立即洗澡、更換新衣物。

▲ 不只在港安醫院（司徒拔道）分娩的媽媽可致電熱線，向護士尋求意見，其他媽媽亦可致電查詢。

除此之外，嬰兒所用的餐具、毛巾等不應與他人共用，應有專屬一套，所有用品、玩具於使用後均須消毒。

做家居消毒時，要開窗讓空氣流通，擔心的話可把嬰兒帶到另一房間；若要使用任何坊間聲稱嬰兒合用的搓手液，要留意其安全認證和說明，小心分辨，切勿胡亂使用。

▲ 父母觸碰嬰兒前，一定要先洗手。

疫情令不少媽媽相當緊張，港安醫院（司徒拔道）提供特別分娩措施，可安排獨立產房、採用即棄嬰兒沐浴設備等，讓準爸媽能更安心迎接寶寶的來臨。此外，亦提供熱線讓媽媽們尋求意見、分享心聲，以減輕憂慮。

記者：吳霆俊