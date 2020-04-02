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【新冠肺炎】政府重申零售業資助計劃申請商戶無須更改商業登記證業務性質

社會 14:11 2020/04/02

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

政府重申，無要求申請零售商戶的商業登記證的業務性質必須註明為「零售」。（經濟日報資料圖片）

政府在防疫抗疫基金下推行零售業資助計劃，3月23日起接受申請。政府今日（2日）重申，計劃要求申請商戶須為從事主要及實質業務為零售的實體商店，但並無要求申請零售商戶的商業登記證的業務性質必須註明為「零售」，因此商戶無須為申請計劃而更改商業登記證的業務性質。

【新冠肺炎】稅局人龍轉商業登記盼取8萬元抗疫資助 政府：商戶需從事實質零售業務

政府指，在考慮申請商戶是否真正為主要及實質業務為零售的實體商店時，會因應申請商戶所提交所有證明文件，如店面近照、強積金供款結算書、租單、水電費帳單等，按個別個案的情形作全盤考慮，以決定是否符合計劃資格。 所有合資格申請零售商戶必須於今年1月1日前已從事「主要及實質零售業務」，如有關的商業登記資料曾於短期內更新，政府會聯絡申請人提交進一步資料及文件，有關申請的審批工作或會因而延長。

政府提醒，如發現有任何人蓄意提交失實或誤導的資料以企圖獲取資助，會轉交執法部門調查跟進。

【新冠肺炎】2月份零售數據有記錄以來最大跌幅 第二輪抗疫基金涉數百億元

記者：陳曉瑩

商業登記 零售 防疫抗疫基金 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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