【法國疫情】法國近2.3萬人確診護士人手短缺　醫科生上速成班學抽血護理病人

▲ 法國護士人手短缺，醫科生上速成班學抽血護理病人。

新冠肺炎疫情擴散全球，法國近2.3萬人確診，逾5500人在深切治療部留醫。法國護士人手短缺，有醫生及醫科生要參加速成課程，學習抽血及護理病人的技巧。

綜合外媒報導，22歲醫科生Elliot就讀四年級，近日在巴黎公立醫院聯盟（AP-HP）上速成課程學習抽血及其他護理技巧。Elliot表示：「我從未做過此事，但這是工作上需要學習的其中一件事。」經培訓後，Elliot將派往巴黎提供護理服務。

巴黎公立醫院聯盟（AP-HP）總幹事Martin Hirsch表示，他們現在最需要醫生和護士。巴黎出現大規模爆發，AP-HP現於巴黎照顧逾1700名嚴重患者。Martin Hirsch又指，一名護士通常會照顧2兩到三名ICU患者，本周一（30日）他們已派了200名新培訓的醫護人員前往巴黎附近的醫院。

Martin Hirsch表示，每天有數十名志願者接受培訓，並被送往巴黎都會區醫院的重症及老人病房。在培訓課程中，他們被嚴厲提醒，面對高度傳染的病毒時，要定期更換手套並消毒。他們又學習何應用止血帶、消毒皮膚、尋找靜脈等護理技巧。一名培訓課程的老師表示，護理是不容忽視的，尤其在深切治療病房，培訓護理人員很重要。

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責任編輯：羅嘉欣