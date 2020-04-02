【社區播毒】巴士大叔除口罩擤鼻涕撩鼻屎　目擊者：與他保持距離

▲ 巴士大叔除口罩狂咳、擤鼻涕及撩鼻屎，令乘客大驚。

新冠肺炎疫情持續肆虐，但仍有不少市民外出時沒有注意衛生，例如不時在車上拉低口罩或將鞋底踩上地鐵的座位等等。有網民爆料，一名男子在74x巴士上多次除低口罩，期間更挖鼻屎、咳、大力擤鼻涕，非常自私！

目擊者：遇到大叔要保持距離

有網民今早（2日）在Facebook群組「運頭糖水會」發文，提醒昨日下午5點多乘74X號巴士由觀塘回到大埔的乘客小心。這名網民聲稱目擊對面大叔的惡行，指出他在全程巴士不停將口罩又除又戴，期間講了兩通電話，均將口罩除至下巴位置。

目擊者更懷疑大叔故意鬧事：

更離譜嘅係佢不停喺你面前挖鼻屎、咳、大力擤鼻涕

他指附近的乘客見到他的行為時，面上都帶有不滿，又提醒其他市民，如果在巴士上遇到大叔要保持距離。

網民：立例公眾地方都要戴口罩

帖文被轉發至其他群組，不少網民炮轟大叔的行為缺德，直指他將巴士變成「播菌車」。有人認為政府應立例，不只在餐廳一定要戴口罩，市民在公眾地方也要戴上口罩。

另外亦有人認得出他是「慣犯」，曾見過他3次都是有類似的行為，樓主就回應：「咁佢即係有心做畀人睇啦！」但也有網民估計，大叔可能是有精神問題，才會有以上舉動。影片隨後已被刪除

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責任編輯：王俊賢