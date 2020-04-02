44A小巴司機疑罔顧乘客安全駕駛被捕　乘客飽受驚嚇哭泣要求停車

▲ 警方派員到上水44A小巴站調查。(曾秋文攝)

一輛44Ａ新界小巴司機昨日(2日)疑在元朗公路瘋狂駕駛的短片網上流傳，全長約2分鐘，全車乘客飽受驚嚇，高呼大叫要司機停車，並有乘客大哭，有乘客大叫「天橋嚟架呢度！返去右邊！」及後有乘客忍不住出手強行搶軚盤，要求司機將車停在路肩。

▲ 小巴公司亦貼出通告指涉事姓盧小巴司機已停職。（曾秋文攝）

警方表示已接獲相關投訴，今日（2日）就事件到港鐵上水站44A站頭調查，並貼出告示，呼籲昨日車上乘客可與新界北交通意外調查組值日官聯絡。據悉涉事司機已被警方拘捕，涉嫌危險駕駛被扣查；涉事小巴的車頭「泵把」損毀，被拖走進一步調查。

事後站頭有署名「44A小巴公司」貼出通告，指姓盧司機已即時停職。

▲ 警方在小巴站貼出通告，呼籲乘客與警方聯絡。（曾秋文攝）

涉事小巴司機姓盧（年約60歲），今日沒有開工。在上水車站的站長潘小姐稱，被投訴司機過去4年沒發生交通事故，健康正常，性格並不暴躁。她補充說，現時因疫情，乘車人數減少，每周約返三日，每更司機收入下降約200元左右，為平時一半左右，但涉事司機相信沒有財政問題困擾，不會影響其駕車精神。

潘小組又說，昨日涉事司機返回車站時，聲稱因被大車逼向路邊，要求公司調派另一輛車接載乘客，現場無人受傷。但詳情並不知曉。

▲ 片段中有乘客軚盤及打開車門。（網上截圖）

但潘小姐看片段後，質疑乘客搶軚盤，打開車門的行為更加危險，司機在高速橋面上行駛，未必能立即時停下，但她亦指司機應該盡快停下。

▲ 小巴司機在馬路上多次左右偏移，嚇煞乘客。（網上截圖）

涉事44A小巴昨午由港鐵上水站至屯門，發生事故路段疑在元朗公路，據網上流傳短片聲帶指出，司機疑行錯路綫，小巴多次在路面左右偏移，並非常貼近路邊石壆，曾疑撞到左邊石壆，其中一段因車輛行駛在天橋上，乘客大叫「天橋嚟架呢度！返去右邊！」，並不停問「司機係咪玩嘢！」以及指「不舒服唔好開車！」、「要求司機停車！」但小巴司機未有理會，有乘客情緒激動大哭，最終一名男乘客上前警告司機，並搶軚盤要求停向左邊路肩，另有乘客則大開車門協助觀看有否車輛從後駛至，以策安全。

記者：曾秋文、廖傑堯