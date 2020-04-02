世界綠色組織推「綠色抗疫」科技　支援受疫情影響的行業

▲ 世界綠色組織與兩間集團舉行記者會，介紹國際「綠色抗疫」科技的防疫用品。(經濟日報資料圖片)

全球新冠肺炎疫情肆虐，防疫品成為市民生活必需品，惟長期大量使用一次性口罩、漂白水、消毒酒精、強效殺菌劑等，或引發全球防疫對未來環境及健康問題造成影響。世界綠色組織與兩間集團於今(2日)舉行記者會，介紹國際「綠色抗疫」科技的防疫用品，以可重用性、天然性、高效率三大綠色重點，教育鼓勵市民挑選綠色抗疫品，為長期防疫作準備。

WOHH Asia集團推出可重用遠紅外綫能量口罩。集團營運總監徐鳳秀表示，今年踏入二月疫情湧現伊始，公司便連結意大利的穿戴健康科技專利技術，獨家使用獲歐盟一級醫療認証 、於國際臨床實證應用逾13年的ACCAPI FIR遠紅外綫專利新物料，結合香港本土設計及成衣工藝，生產出全球首批可重用遠紅外綫能量口罩，每天阻隔飛沬作基本防護之餘，可重用口罩所輸出的4至14微米波長遠紅外綫能量，更可提升呼吸管道健康及加強氧合作用，結合物理性及生物化學性屏障提升抗菌力。

徐鳳秀稱，口罩售價為288元一個，濾心價錢期望可以1元一個出售；亦會推行口罩回收計劃，會將回收所得的遠紅外線口罩分解後，再製作成衣物予基層人士。

Super X International創辦人及董事長李攝俠表示，很多兒童自少便有濕疹和哮喘問題，成年人也受皮膚及氣管敏感之苦，孕婦、老人、長期病患者等亦難以長時間佩戴一般口罩，遠紅外綫能量口罩能提供高透氣度並舒緩皮膚及呼吸敏感等情況；因應抗情全球化情況，首批口罩率先送往意大利及歐洲地區，本月開始香港自設生產綫供應本地市場。

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另外，初創成立的Keli Technology於日本引入100%全天然植物性的NTS配方，原料取自植物及穀物提取物、由大豆及蔗糖提取之20種複合氨基酸，以及水份子，無添加氯化物及表面活性劑等化學物，有關配方獲逾30家國際認證可高效分解細菌細胞壁及殺死病毒，包括沙士、H1N1、H5N1等10多種高危細菌及病毒，達至抗菌、消臭及軀蟲一個月；讓離子可停留於表面上形成阬菌層，適時吸附並破壞細菌及病毒細胞壁，維持天然殺菌效果。

世界綠色組織行政總裁博士表示，將日本全天然植物性的抗菌配方，配合獲世衛考慮採用的美國噴灑技術，透過靜電納米離子追蹤所需消毒物體，可提升消毒效果並減少抗菌劑使用量。他表示，提供「綠色抗疫」服務及防疫包，支援受疫情影響的五大行業，分別是教育﹑飲食﹑旅遊﹑物業管理及護理。

他指，現時約有10多枝噴灑槍，其霧化覆蓋面較大，能更快速及有效力清潔，料一日可為2-3間學校進行防疫服務。

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記者：洪芷晴、胡靜嫻