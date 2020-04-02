【新冠肺炎】調查：幼童無街出　2至3歲依賴電子奶咀度日

▲ 香港保護兒童會以「疫情下嬰幼兒生活狀況」為主題進行問卷調查。（機構提供）

疫情持續，普遍家長都禁止兒童外出。有機構上月進行調查，指過去一個月，近半幼兒無機會外出遊玩多於30分鐘。另外，幼兒使用電子屏幕的時間較疫情前增加，在2至3歲幼兒群組中，佔37.5%最主要活動為使用電子屏幕。絕大部分家長擔心，幼兒長待家中會影響成長；超過6成家長察覺幼兒情緒變差。

香港保護兒童會以「疫情下嬰幼兒生活狀況」為主題進行問卷調查，於3月19-25日期間，以不記名網上問卷形式，成功訪問了449位育有0-3歲幼兒的家長，了解疫情如何影響幼兒的生活。訪問對象中，有37.7%屬低收入家庭。發現受訪家庭在2月至3月中期間，4成多的幼兒外出遊玩30分鐘或以上的次數為「0次」。

調查顯示，幾乎全部家長均「非常擔心（56.2%）」或「有點擔心（38.9%）」帶幼兒去公園或遊樂場會受到感染。由2月至3月中期間，41.1%家長帶幼兒出外到公園或遊樂場等地方遊玩30分鐘或以上的次數為「0次」，另30.6%只帶幼兒出外遊玩過「1-3次」。

此外，大部分家長表示幼兒使用電子屏幕（電視、手機、平板電腦等）的時間較之前「明顯增加（31.9%）」或「有點增加（29.2%）」；其中，2至3歲群組中37.5%的幼兒花最多時間的活動為「使用電子屏幕」。

另外，幾乎全部家長均「非常擔心（60.2%）」或「有點擔心（33.7%）」，孩子待在家中對身心發展有不良影響。事實上，家長表示「非常同意（18.8%）」或「有點同意（44.2%）」孩子最近的情緒變差；不少家長「非常同意（47.3%）」或「有點同意（35.2%）」在疫情下照顧孩子，有時會有「困獸鬥」的感覺，反映疫情已對家長構成很大壓力。

保護兒童會服務總監麥鏡英稱，家長處於長時間照顧幼兒的壓力下，容易會使用電子產品讓小孩「乖乖安靜」，但幼兒長時間接觸電子產品快速的畫面及聲音刺激，會影響其專注力及溝通能力的發展，亦損害視力。

他建議家長參考世界衛生組織指引，2歲以下的嬰兒不應該接觸電子屏幕，2至4歲的小童每日，亦不應使用電子屏幕超過1小時。

3歲童日用9小時電子奶咀只懂說單字 視光專家：2歲以下幼兒「零屏幕」

責任編輯：吳卓峰