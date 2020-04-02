【北韓防疫】疑染疫即被釘大門隔離　北韓一家五口被困屋內滅門

▲ 北韓有一家五口一口因出現症狀，當局竟直接釘死大門讓他們居家隔離，最終全家滅門。

新冠肺炎擴散全球，惟北韓至今宣稱無感染個案，令當地真實疫情一直存疑。據南韓《朝鮮日報》引述消息指，咸鏡北道首府清津市有一家五口因出現症狀，當局竟直接釘死大門讓他們居家隔離，最終全家滅門。

三代人被滅門

據《朝鮮日報》報道，這次被當局以極端手法進行居家隔離的一家五口總共有三代人，分別為從煉鋼廠退休的老夫婦，以及他們的女兒、女婿與孫子，他們出現症狀後就被當局鎖在家中，無法就醫治療。

報道引述消息指，北韓政府要求所有出現疑似症狀者居家隔離，更會強制將大門以釘子釘起，禁止他們外出。就算疑似病例死亡也會下令封口，以維持國內「零確診」的假象。

日媒披露北韓已爆發疫情

由於當地缺乏醫療設備及資源，北韓一些較落後的地區無法進行篩檢，但消息人士指，當局在中國及俄羅斯協助之下取得試劑，主要針對平壤的疑似個案採檢，其中少人呈陽性反應。

他指出，北韓確診病例大多集中在中國人較多的平壤、平安北道、平安南道、咸鏡北道清津市和羅先特別市，而當局採取的防疫措施為要求患者居家隔離及禁止人民國內移動。因公務或做生意需前往其他地區的民眾需持有通行證及衛生防疫證，但並不容易取得。除本國公民以外，已經解除隔離的外國人也禁止出國。

日本《讀賣新聞》29日則報道稱，新冠肺炎自邊境入侵北韓，現已擴散至全國，且部署北韓及中國邊境的人民軍部隊2月底至今有100名士兵死亡，疑似感染新冠肺炎，因此多次取消訓練。駐南韓美軍司令艾布蘭（Robert B. Abrams）13日也表示，他認為北韓無法躲過從鄰國中國爆發的新冠肺炎疫情。

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責任編輯:羅嘉欣