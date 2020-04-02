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節氣觀蝶調查　蝴蝶物種與數目同創15年新高

社會 14:56 2020/04/02

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

巴黎翠鳳蝶是在節氣「清明」前後較易觀察的蝴蝶之一。(受訪者提供圖片)

清明節將至，即傳統二十四節氣之一的「清明」。環保團體「綠色力量」分析過去14年的「節氣觀蝶調查」數據，發現「夏至」是為觀賞紅珠鳳蝶、燕鳳蝶、裳鳳蝶及金裳鳳蝶等4種本地珍稀蝴蝶的絕佳時機。另外，數據顯示燕鳳蝶的數量有明顯而穩步的上升，其餘3款蝴蝶數目在過去10多年均呈波動，尤其在2013至2016年期間相關數量更處於低谷。

網絲蛺蝶是在節氣「清明」前後較易觀察的蝴蝶之一。(受訪者提供圖片)

綠色力量表示，於2019年「節氣觀蝶調查」錄得蝴蝶物種127種；蝴蝶個體數目逾7,800隻，兩者均是過去15年調查以來最多，其中的蝴蝶個體數目更較過去調查全年平均值大幅增加五成。此外，亦錄得5種調查以來首次有記錄的物種，包括屬「非常罕見」的娑環蛺蝶及長腹灰蝶；「罕見」的柑橘鳳蝶及雙斑趾弄蝶，以及疑波灰蝶，該物種約十年前才於香港首次有記錄，暫時仍未獲漁農自然護理署評級。

綠色力量調查顯示，紅珠鳳蝶、裳鳳蝶和金裳鳳蝶於「夏至」的平均觀察數量為全年最高峰，分別在調查路線平均觀察到2.3及2.6隻。至於燕鳳蝶，雖然過去平均以「芒種」(本月6日)記錄最多數目，但在過去14年調查中，「芒種」並不必然有其記錄。

報喜斑粉蝶大量羽化。(受訪者提供圖片)

相反，每年「夏至」均必然有燕鳳蝶的觀察記錄，這亦是目前調查中唯一一種珍稀蝴蝶與特定節氣有關聯的記錄，同時說明「夏至」是燕鳳蝶出沒率最高的節氣，在調查路線平均觀察到5.2隻。

自古以來，廿四節氣是中國傳統農民用以預測天氣和農作物收成，與季節更替有直接關聯。綠色力量自2005年開展「節氣觀蝶調查」，記錄蝴蝶物種和數量，記錄和分析當中的變化。

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記者：洪芷晴

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