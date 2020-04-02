【另類畢業禮】疫情衝擊日本大學機械人代領畢業證書 畢業生：從沒想過這樣參加畢業禮

▲ 受新冠肺炎疫情影響，日本商業突破大學舉行網上畢業禮，機械人為畢業生代領證書。

大學畢業禮一生人只得一次，但受到新冠肺炎疫情影響，不少大學都決定取消典禮。日本一間大學卻舉行網上畢業禮，安排機械人代替畢業從校長手上「接過」畢業證書，學生則留在家中觀禮。

據日本媒體PR Times報道，日本商業突破大學於3月28日，在東京皇宮飯店舉行網上畢業禮。在典禮上，學校準備了兩部戴上畢業帽、穿上畢業袍的機械人，由畢業生案安坐家中在網上操控，於酒店禮堂走動。而每部機械人的頭部位置，均置有一部平板電腦，讓畢業生能透過視像通話，跟大學校長大前賢一交談、合照、從他手上「接過」畢業文憑，仿如置身現場。

校長表示，他們相信知識的互聯網會無限拓展人類的能力，他激勵畢業生今後也要更加努力，在世界各個角落發揮自己的作用。有畢業生在體驗感慨道：

我從沒想過自己會這樣參加畢業典禮。本人不在場，卻能在公共場合領畢業證，這是一次嶄新的體驗。

建議以視像形式舉行畢業禮的，是該校的全球工商管理學院院長矢中修吾教授。他表示，希望這項倡議能為一些難以舉行畢業或入學典禮的教育機構帶來幫助。

【停課不停學】SEN學童長期留家能力倒退 大學講師直播義教家居運動增抵抗力

【停課不停學】世界各地動物園水族館開放直播 水獺鯨鯊熊貓陪小朋友家中上自然課【內附連結】

責任編輯：李世聰