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林子健涉誤導警員判囚5個月　上訴駁回即時服刑

社會 15:08 2020/04/02

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

林子健上訴失敗須即時服刑。（陳永康攝）

民主黨成員林子健涉於2017年8月召開記者會聲稱於旺角街頭遭國安人員擄走被帶往西貢、更遭警告將球星美斯簽名照轉交劉霞，並遭毆打及以釘書機釘大腿，其後被指涉報假案，被控明知地向警務人員虛報有人犯罪，案件經審訊後，林被裁定罪名成立，被判囚5個月。林獲准保釋候上訴，並於早前向高院就定罪提出上訴，法官今（2日）於高等法院作出判決，駁回其申請，林須即時服刑。
 
上訴人林子健(46歲)今到庭聽取判決，林的代表律師表示欲申請至終審法院提出上訴，擬作作保釋申請，惟法官指出須在啟動上訴程序後才可處理保釋申請，林遂須即時服刑。
 
其代表大律師早前於上訴案聆訊中指出，原審裁判官突然自行從閉路電視片段中認出被告，屬「搬龍門」，而且可能有人冒認林。律政司一方當時回應指，裁判官有權自行透過片段認人，而有人冒認林並非合理疑點。
 
林子健於2017年8月在記招上聲稱自己在油麻地遭國安人擄走，雙腳更被人釘上21口釘書釘，但其後林被控明知地虛報有人犯罪，案件經審訊後，林於2019年3月被裁定罪成，被判囚5個月。裁判官斥林子健自編自導自演及有計劃行事。

記者：王仁昌

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