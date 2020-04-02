【口罩供應】歐盟認證+BFE+PFE達95%　便利妥成人兒童3D口罩發售店舖一覽【內附地址】

▲ Banitore便利妥成人兒童3D口罩發售店舖一覽。

新冠肺炎疫情持續，全民一罩難求。Banitore便利妥今日(31日)在facebook公布，市面藥房開始陸續出售便利妥3款3D立體口罩，並公佈建議零售價：港幣 $80/包（每包10個）。

便利妥3D立體口罩售賣地點￼：

香港

仁德大藥房 香港北角電氣道60號地下

華盛藥房有限公司 香港北角七姐妹道25-31號嘉蘭大廈地下A舖

健威大藥房 香港北角英皇道454號美輪大廈地下7號舖

廣泰百貨有限公司 香港華富邨(一)商場地下2號舖

萬事達(香港)葯房 香港皇后大道西451號業昌大廈地下17號舖

義成藥房 香港跑馬地黃泥涌道29號地下E舖

富明西葯房 香港灣仔灣仔道83號地下2號舖

有成葯行 香港香港仔鴨脷洲邨利滿樓地下3號舖

九龍

偉華西藥房 九龍長沙灣青山道296號地下

仁康港灣藥房有限公司 九龍大角咀福利街8號港灣豪庭廣場地下23號舖

順悅西藥行 九龍觀塘順利紀律部隊宿舍第二層平台商鋪 15B1

紅磡藥房 九龍紅磡船澳街101-109號黃埔新邨地下1A5號舖

榮華中西藥房 九龍紅磡黃埔花園十一期聚寶坊G5號舖

興達藥房 九龍將軍澳彩明苑彩明商場三樓306號舖

仁康藥房 九龍將軍澳坑口培成路15號連理街商場一樓107號舖

榮華藥房 九龍將軍澳唐德街1號將軍澳廣場一樓69-72號舖

潮州藥房(香港)有限公司 九龍九龍城衙前圍道47號地下A舖

康晴藥房 九龍美孚新邨百老滙街79號第四期商場地下93號B舖

新康堂參茸藥材公司 九龍坪石邨藍石樓地下119號舖

正興大藥房有限公司 九龍深水埗基隆街296號地下

健安藥行 九龍深水埗基隆街306號地鋪

建樂大藥房有限公司 九龍土瓜灣78-80 S-W號定安大廈地下5號舖

鴻運大藥房有限公司 九龍新蒲崗爵祿街50號地下E舖

榮華參茸中西藥房 九龍油塘鯉魚門廣場一樓106-107號舖

新界

美蔘中成藥業公司 東涌逸東邨街市地下95-98號舖

冠生中西大藥房 新界大埔安邦路大埔超級城A區9-11號地下

金安美藥 新界大埔大榮里6號永樂樓地下

健華中西藥行 新界大埔墟大榮里46號地下B舖

聯城中西大葯房 新界大埔墟富善街22號地下

美蔘中西藥業公司 新界東涌迎東邨迎東商場16號舖

東昇葯坊有限公司 新界粉嶺嘉福商場地下11號舖

天和堂中西藥行 新界葵涌和宜合道5-27號寶星中心地下8號舖

康庭中西藥坊 新界葵涌青山公路458號葵豐樓地下2號A舖

中和大藥行 新界荃灣川龍街12號地下

濟生藥行 新界荃灣荃灣中心商場地下S40號舖

友信日韓藥粧 新界荃灣眾安街47號地下

槺弘蔘茸海味中西藥房 新界沙田馬鞍山新港城中心街市地下S78號A舖

天瑞中西藥房 新界天水圍天瑞邨商場一樓106號舖

天瑞中西藥房 新界天水圍天耀廣場1樓102號舖

祥益西藥房 新界屯門良景邨商場L431號舖

東亞藥房有限公司 新界屯門置樂花園商場地下1-4號舖

廣達藥行有限公司 新界元朗鳳攸北街5-7號順豐大廈G1室

榮興中西藥行 新界元朗朗屏邨第四座石屏樓地下M6號舖

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