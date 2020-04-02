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【美國疫情】美國6周大嬰兒染新冠肺炎病逝　或成全球年紀最小死亡病例

親子 17:13 2020/04/02

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

美國一名6周大的嬰兒染新冠肺炎病逝，可能是全球年紀最小的死亡病例。

新冠肺炎疫情嚴峻，其中美國突破21萬人確診，死亡人數逾5千。美國一名6周大的嬰兒染新冠肺炎病逝，康涅狄格州州長表示，他可能是全球年紀最小的死亡病例。

美國州長︰非常令人傷心

美國傳媒報道，康涅狄格州州長拉蒙特（Ned Lamont）於4月1日宣布，在最近的24小時內，康涅狄格州新增429人確診新冠肺炎，另有16人染疫死亡。這與該州預期的趨勢相符，他們已為4月的感染高峰期做做準備。

拉蒙特特別提及，其中一名染疫死亡的6周大嬰兒，在驗屍期間被發現患有新冠肺炎，他可能是全球最年輕的新冠肺炎死亡病例。他稱該名6周大嬰兒來自哈特福德（Hartford）地區，日前被送往醫院後已沒有反應，幾經搶救亦無法救活。他於Twitter寫道︰

這是非常令人傷心……我們相信，這名嬰兒是因新冠肺炎死亡的最年輕生命之一。

【BB確診亡】美國首宗嬰兒死亡病例全球罕見　未滿1歲嬰染新冠肺炎病逝

死亡原因有待進一步確定

不過，首席醫學檢查官Dr. James Gill表示，該名嬰兒的實際死亡原因有待進一步確定。

Dr. Gill於一封電子郵件中指出，嬰兒的確於新冠肺炎病毒檢測呈陽性反應，可是他們目前尚未發布最終的死因。在發布最終死因之前，他們必須對嬰兒的死亡進行大量測試，暫時未能討論調查細節。

截至4月1日，康涅狄格州有逾3,500人確診，另有逾80人死亡。拉蒙特預計，確診數字在未來幾周內將大幅增加。

更多兒童確診報道，即睇︰

【英國疫情】出生數分鐘即確診　倫敦新生嬰成全球最年輕感染個案

【英國疫情】13歲男童染疫家人不得探望孤獨離世　成英國最年輕新冠肺炎死亡病例

責任編輯︰駱秀玲

兒童健康 健康問題 疫情 新冠肺炎 康涅狄格 美國

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