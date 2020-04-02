【齊心抗疫】恒隆旗下商場派15,000個口罩暫存夾　登記成為新會員即可換領1個【附換領方法】

▲ 恒隆旗下七大商場由4月6日起免費派發合共15,000個口罩暫存夾。（相片來源：恒隆）

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張，很多人為了慳口罩，或會重用口罩。恒隆旗下七大商場由4月6日起推出「LOVE TO SHARE」企劃，免費派發合共15,000個MASKeeper口罩暫存夾，讓大家能更衞生地暫存口罩，齊心抗疫。

MASKeeper口罩暫存夾由本地設計團隊InnoSphere設計，將會在恒隆旗下七大商場：銅鑼灣Fashion Walk、旺角雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、九龍灣淘大商場、鰂魚涌康怡廣場及太平山山頂廣場向新會員派發。

口罩暫存夾使用方法

▲ 口罩暫存夾輕巧且簡單易用。（相片來源：恒隆）

大家有口罩暫存夾後，每次脫下口罩不用再提心吊膽，害怕不小心處理口罩會沾染到病菌或有交叉感染的風險了。

這口罩暫存夾輕巧且簡單易用，只要將口罩平放在口罩暫存夾上，再依照摺痕將口罩暫存夾對摺並綁緊即可，輕鬆減少脫下口罩後沾染或傳播病毒的風險。而每次使用前或後只需以75%消毒火酒或消毒搓手液全面清潔MASKeeper口罩暫存夾便可。

「LOVE TO SHARE」換領口罩暫存夾方法

現凡於4月6起在「恒隆優惠網」登記成為新會員，即可獲得換領券乙張，便可登記換領MASKeeper口罩暫存夾乙個。每位成功登記的新會員，可填上一位親友的電話號碼，親友只需透過接收到的網址登記成為會員，亦可獲得MASKeeper口罩暫存夾換領券乙張。

新會員可於4月13日開始，在已選定的日期和時間，親臨已選擇的商場，出示換領券，即可免費換領MASKeeper口罩暫存夾乙個。

全部名額一共有15,000個，包括7,500個會員名額和7,500分享名額，數量有限，換完即止。

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責任編輯：王芷瑩