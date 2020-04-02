【新冠肺炎】僱主可否要求隔離員工放無薪假？　肺炎相關勞工權益一文睇清

▲ 新冠肺炎疫情持續蔓延，企業需因應疫情狀況而採取不同工作安排。若打工仔不幸感染肺炎，或有需要接受隔離時，能否主動申請放有薪病假？僱主是否有權利強制員工放無薪假期？

新冠肺炎疫情持續蔓延，企業需因應疫情狀況而採取不同工作安排。若打工仔不幸感染肺炎，或有需要接受隔離時，能否主動申請放有薪病假？僱主是否有權利強制員工放無薪假期？

1.確診感染或須隔離人士可否獲有薪病假？

根據《僱傭條例》規定，確診員工有資格獲得有薪年假。但對於隔離人士，目前勞工處並沒有因應隔離期間，員工的薪酬計算方式作出指引。不過，大部分大型企業會如常為隔離員工出糧，中小企業則要視乎僱傭雙方協商而定。

2.僱主可否主動要求僱員因隔離或其他原因而放取有薪或無薪年假？

根據《僱傭條例簡明指南》第四章指出，休息日屬有薪或無薪，僱傭應由雙方協定。因此，如果僱主要求員工放無薪假，或員工主動提出放無薪假，雙方都需要自行協調。

世勤律師事務所法律顧問梁家茵表示，僱主有權指示其員工放取法定年假，但僱主需先諮詢員工並事先發出不少於14天（或共同商定的較短期間）的書面通知，方能指定員工放取年假的時間。僱主可發出較短期間的放取年假通知，即少於14天的通知，並取得員工的同意，則不違反《僱傭條例》，但假如員工不同意，僱主不得以此方式強迫員工放取年假。

3.如不幸有家人感染，僱員被僱主要求停工在家隔離，僱員可否獲取薪金嗎？

現時的《僱傭條例》規定下，打工仔不能以隔離為由，申請放有薪病假，但僱傭雙方可因應情況進行溝通協商。不過，員工在進行強制自我隔離期間，僱主都不能藉此解僱員工。

4.如果僱員因工作而受感染，可否向僱主申請賠償？

現時暫沒有法例指引，打工仔可因工作受感染向僱主索取賠償。不過在沙士時期，僱員若染上沙士，同時又符合條例所指在受僱期間因工作意外導致身體受損，僱員就可根據《僱員補償條例》向僱主追討補償。

5.僱主是否有權解僱放有薪病假的員工？

根據《僱傭條例》，若僱員犯下嚴重過失則會被即時解僱，但僱主不可在僱員放有薪病假期間解僱該員工，假如僱員不幸患上肺炎，僱主亦不能解僱該員工，否則屬違法。

責任編輯：李寶如