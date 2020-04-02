【新冠肺炎】美容蒸面機霧化增感染？　呼吸系統科醫生解構美容程序風險

▲ 醫學會傳染病顧問委員會主席兼呼吸系統科醫生梁子超則表示，美容蒸面過程不會產生霧化。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港今日再多2宗確診個案涉及美容從業員。有市民擔心在美容院後行蒸面過程產生霧化而感染，醫學會傳染病顧問委員會主席兼呼吸系統科醫生梁子超指出，美容蒸面過程不會產生霧化。

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「杏林覺醒」早前在交社平台指出，霧化過程（aerosol generating procedure）產生之氣霧（aerosol，中國大陸譯為氣溶膠）能將病毒帶到一米以外之範圍，日常生活很少遇到。而霧化過程如氣管插喉、正壓呼吸機等，一般只有在醫院進行。

對於有市民擔心到美容院做的蒸面美客療程會產生霧化而染疫，梁子超今日（2日）接受TOPick訪問時指出，蒸面美容過程不會產生霧化。他解釋，正常的蒸氣不會帶病毒， 帶病毒的分泌物受衝擊或振動，才會向空氣散發帶病毒的微粒，或稱氣給膠。至於為什麼會有美容師在接觸確診者後而染疫，相信是因為客人在進行面部美容時沒有佩戴口罩，其有可能會噴出飛沫，污染環境。



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他又提到，最重要是當美容師用手接觸到客人臉部時，有機會接觸到其臉上的黏膜而容易「中招」；而近日疫症有社區的傳播出現，呼籲市民在2周內盡量不要作一些高危的活動。

另外，他今早亦在一個電台節目中表示， 美容院或按摩院屬於一個近距離人與人接觸的場所，雖然業界目前已有戴口罩、量體溫等措施，但並非百分之百可以阻截病毒傳播，加上如果進行面部美容時，顧客不戴口罩，可以傳染美容師，美容師再傳播其他人， 認為政府可考慮要求美容院停業14日。

記者：郭詩詩