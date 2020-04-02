【新冠肺炎】網傳外國片段用手探熱　呼吸系統科醫生：靠探熱找確診者未必有用

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新冠肺炎疫情未見平息，全球各地都有確診個案。為保障市民的健康，各地都會實施一些措施以免確診者在社區「播毒」，例如測量體溫。近日網傳一條疑似是菲律賓地區的一條片段，片段中一名女士左手手持體溫計，惟一直用人手為排隊的人士量度體溫，以觸感判斷他們有沒有發燒。醫學會傳染病顧問委員會主席兼呼吸系統科醫生梁子超指出，若靠探熱來找出確診者未必有用，用手測量反增染病風險。

▲ 片段中一名女士用手為排隊人士探熱。（網上片段截圖）

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最近社文平台瘋傳一條片段，片中一名女士疑似利用人手為排隊的人士量度體溫，以觸感判斷他們有沒有發燒。梁子超今日（2日）接受TOPick訪問時指出，由於發燒是其中一個的病徵，探熱的作用只是一個警覺，但其實體內的體溫利用體溫計是無法準確量度的，加上下午的氣溫會比早上的高，當你進行某些活動，如運動過後，體溫亦會較平日高。

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他更指出社區有隱形病人，他們可能沒有發燒，只有傷風感冒的病徵，甚至沒有病徵，因此靠探熱找出確診者未必有用。至於片段中的女士用手來測量體溫，他認為此舉是非常危險，一來沒有用，二來是增加了有非必要的接觸，可能會因此而接觸到他們的飛沫或其他黏膜，會增加染疫的風險。

記者：郭詩詩