【超市大搜查】全脂低脂脫脂盒裝牛奶點樣揀 營養師建議︰按孩子年齡選擇飲用
牛奶含豐富的鈣，有助骨骼及牙齒健康生長。可是，市面上的奶類產品形形色色，有玻璃樽、屋仔盒裝、紙包類，又分「牛奶」和「牛奶產品」，究竟家長應該如何為小朋友選擇？TOPick找來港怡醫院註冊營養師麥雅儀為爸媽一起探討。
牛奶含豐富鈣及蛋白質等營養元素產品，兒童在1歲起可以飲用，港怡醫院註冊營養師麥雅儀（Joyce）指出，因為1歲以下孩子主要的營養吸收來自母乳或配方奶，於一般兒童發展情況下，1歲後以均衡的固體食物為主要營養來源，所以可轉用普通牛奶。就1歲或以上的兒童，牛奶只是他們均衡飲食的一部分，也是較方便的鈣質來源，每天攝取360至480毫升的牛奶，可滿足幼兒的鈣質需求。
脫脂低脂全脂大不同
市面上的盒裝牛奶/牛奶產品有脫脂、低脂、高鈣、全脂鮮牛奶等等，家長或會滿腦疑問，它們有何分別？小朋友適合飲哪款？麥雅儀營養師稱，可依奶脂肪量去區分它們，引述《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》提及奶類及奶類產品的成分組合，指出奶類所含奶脂不少於3.25%，半脫脂奶所含奶脂介乎1.5%至1.8%，而脫脂奶所含奶脂不多於0.3%。而奶脂肪量影響所含的熱量（卡路里）。
【超市大搜查】拆解乳酸飲品邪惡高糖陷阱 營養師：飲品未必有活性乳酸菌
基本上可從「牛奶」（Milk）、「牛奶產品」（Milk Beverage）去分辨，名為「牛奶」或「鮮奶」則為100%純牛奶；「牛奶飲品」同時也包括將奶類成分與水混合而成的「再造奶」(Reconstituted Milk)，即為有添加的飲品，即高鈣、低脂、脫脂那類。麥雅儀亦引述衞生署的建議指出，1歲至2歲的幼童可飲用全脂牛奶，2至5歲兒童可選擇飲用低脂奶，而5歲以上可選飲脫脂奶。
本港五分之一的小學生有超重或肥胖的現象，為減低本港兒童肥胖現象，故此衞生署作出以上指引，但考慮到每個兒童飲食量及活動量各有不同，家長也可因應孩子的個別需要，選擇適合的奶類。
【超市大搜查】乳酸飲品糖份分析 營養師：綠色益力多較適合幼童飲用
在超市找來多款盒裝牛奶比較營養成份
|營養成分
|牛奶公司鮮牛奶
|牛奶公司脫脂高鈣牛奶飲品
|維記鮮牛奶
|維記高鈣低脂牛奶飲品
|十字奶高鈣低脂牛奶飲品
|十字奶高鈣脫脂牛奶飲品
|能量（千卡）
|64
|45
|62
|58
|56
|36
|蛋白質（克）
|3.3
|3
|3.1
|4.5
|4.2
|4
|總脂肪（克）
|3.6
|0.34
|3.5
|1.5
|1.5
|0
|鈣（毫克）
|115
|154
|110
|170
|170
|120
|鈉（毫克）
|56
|56
|44
|66
|55
|45
|糖（克）
|4.5
|5.6
|4.6
|7.1
|6.5
|5
註︰每100毫升計，以上產品每盒容量皆為236毫升；有關資料一切以該公司為準
除了考慮盒裝牛奶的脂肪量之外，鈣質方面的比較及不同包裝牛奶可詳見︰【超市大搜查】屋仔盒裝牛奶鈣質比較 營養師拆解不同牛奶包裝與儲存法分別
記者︰顏紫燕