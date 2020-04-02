【超市大搜查】全脂低脂脫脂盒裝牛奶點樣揀　營養師建議︰按孩子年齡選擇飲用

▲ 市面上的盒裝奶有分全脂、低脂及脫脂，1歲至5歲以上的孩子均有不同的選擇。

牛奶含豐富的鈣，有助骨骼及牙齒健康生長。可是，市面上的奶類產品形形色色，有玻璃樽、屋仔盒裝、紙包類，又分「牛奶」和「牛奶產品」，究竟家長應該如何為小朋友選擇？TOPick找來港怡醫院註冊營養師麥雅儀為爸媽一起探討。

牛奶含豐富鈣及蛋白質等營養元素產品，兒童在1歲起可以飲用，港怡醫院註冊營養師麥雅儀（Joyce）指出，因為1歲以下孩子主要的營養吸收來自母乳或配方奶，於一般兒童發展情況下，1歲後以均衡的固體食物為主要營養來源，所以可轉用普通牛奶。就1歲或以上的兒童，牛奶只是他們均衡飲食的一部分，也是較方便的鈣質來源，每天攝取360至480毫升的牛奶，可滿足幼兒的鈣質需求。

脫脂低脂全脂大不同

市面上的盒裝牛奶/牛奶產品有脫脂、低脂、高鈣、全脂鮮牛奶等等，家長或會滿腦疑問，它們有何分別？小朋友適合飲哪款？麥雅儀營養師稱，可依奶脂肪量去區分它們，引述《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》提及奶類及奶類產品的成分組合，指出奶類所含奶脂不少於3.25%，半脫脂奶所含奶脂介乎1.5%至1.8%，而脫脂奶所含奶脂不多於0.3%。而奶脂肪量影響所含的熱量（卡路里）。

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基本上可從「牛奶」（Milk）、「牛奶產品」（Milk Beverage）去分辨，名為「牛奶」或「鮮奶」則為100%純牛奶；「牛奶飲品」同時也包括將奶類成分與水混合而成的「再造奶」(Reconstituted Milk)，即為有添加的飲品，即高鈣、低脂、脫脂那類。麥雅儀亦引述衞生署的建議指出，1歲至2歲的幼童可飲用全脂牛奶，2至5歲兒童可選擇飲用低脂奶，而5歲以上可選飲脫脂奶。

本港五分之一的小學生有超重或肥胖的現象，為減低本港兒童肥胖現象，故此衞生署作出以上指引，但考慮到每個兒童飲食量及活動量各有不同，家長也可因應孩子的個別需要，選擇適合的奶類。

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在超市找來多款盒裝牛奶比較營養成份

營養成分 牛奶公司鮮牛奶 牛奶公司脫脂高鈣牛奶飲品 維記鮮牛奶 維記高鈣低脂牛奶飲品 十字奶高鈣低脂牛奶飲品 十字奶高鈣脫脂牛奶飲品 能量（千卡） 64 45 62 58 56 36 蛋白質（克） 3.3 3 3.1 4.5 4.2 4 總脂肪（克） 3.6 0.34 3.5 1.5 1.5 0 鈣（毫克） 115 154 110 170 170 120 鈉（毫克） 56 56 44 66 55 45 糖（克） 4.5 5.6 4.6 7.1 6.5 5

註︰每100毫升計，以上產品每盒容量皆為236毫升；有關資料一切以該公司為準

▲ 港怡醫院註冊營養師麥雅儀。（圖片︰受訪者提供）

除了考慮盒裝牛奶的脂肪量之外，鈣質方面的比較及不同包裝牛奶可詳見︰【超市大搜查】屋仔盒裝牛奶鈣質比較 營養師拆解不同牛奶包裝與儲存法分別

記者︰顏紫燕